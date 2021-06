Een vliegtuig maakt een noodlanding, hoe hoort zoiets te gaan?

Het zijn de eerste regels van de instructie bij een noodlanding, zoals die in het protocol beschreven staat van vliegscholen.

Vrijdagmorgen maakte een vliegtuig met 18 parachutisten een noodlanding langs de A50 bij Beemte Broekland. Het vliegtuig was even daarvoor opgestegen van Vliegveld Teuge. Iedereen stapte ongedeerd de Cessna 208B Grand Caravan uit.

'Ze willen al weer springen'

Het onderzoek naar de crash is in volle gang . Directeur Simon Woerlee van Nationaal Paracentrum Teuge zei op Radio Gelderland: "Bij de noodlanding nam iedereen de crashhouding aan en iedereen is terug op Teuge. Ze denken alweer na over een sprong. Dat is ook de beste manier om ermee om te gaan."

Vrij snel na het opstijgen vanaf Vliegveld Teuge vloog van de Cessna de motor uit, aldus Woerlee.

Een piloot die bij een noodprocedure een toestel aan de grond zet en niemand hoeft naar het ziekenhuis, heeft het goed gedaan, constateert Henk van den Brink uit Nijkerk. Van den Brink ging vorig jaar met pensioen na decennia bij KLM gezagvoerder te zijn geweest op een Boeing 747.

Toestel wordt zweefvliegtuig

"Als de motor uitvalt, wordt jouw toestel als het ware een zweefvliegtuig", legt vliegenier Van den Brink uit.

"Je stort dus niet neer, maar vliegt met constante snelheid naar beneden. Het is van belang dat je een minimumsnelheid handhaaft, dat is zo'n 75 knopen, 140 kilometer per uur. Als dat lukt, overkomt je niets."

Bij een noodlanding gelden drie regels, gaat Van den Brink verder. "Bovenaan staat de veiligheid op de grond. Landen op de snelweg is verboden. Je zoekt in een noodsituatie een weiland uit om het toestel aan de grond te zetten als je te weinig hoogte hebt om terug te keren naar de landingsbaan."

Je handelt in een reflex

Tweede in de rangorde zijn de mensen aan boord. "En als laatste", aldus Van den Brink, "komt het vliegtuig."

Kortgeleden maakte hij in een sportvliegtuigje zelf nog een penibele situatie mee en moest hij een noodlanding maken. "Ik was vlak bij de landingsbaan." Een ervaren piloot weet wat hij moet doen, zegt de Nijkerker: "Je handelt in een reflex. Als je niet goed weet wat je moet doen, komt het niet goed."

Directeur Simon Woerlee van Nationaal Paracentrum Teuge.