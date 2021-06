Lesje management in voormalige burgemeesterskamer in Winterswijk

Wethouder Elvira Schepers van Winterswijk heeft vrijdagochtend 'de sleutel van de toekomst' overhandigd aan de drie directeuren van de scholen die in het Grensland College, op een verdieping van het raadhuis in Winterswijk, onderwijs gaan geven aan Nederlandse en Duitse leerlingen.

Dick Sweitser (Saxion), Kees Nieuwenhuijse (Graafschap College) en Gerrit Averesch (HAN) namen de 'symbolische sleutel' in ontvangst. "Leerlingen gaan werken en leren in de regio, op de plek waar je ze wilt houden", vertelde Sweitser.

Twaalf leerlingen krijgen les in management in de voormalige werkkamer van voormalig burgemeester Thijs van Beem van Winterswijk. Dat aantal lijkt wellicht niet veel, maar er is plek voor maximaal zestien leerlingen, dus zit de opleiding al bijna vol.

'Op gang komen'

Het zijn vooralsnog alleen Nederlandse leerlingen, de contacten met Duitsland beperken zich voorlopig tot bedrijfsbezoeken. "Duitsers steken pas over als ze zien dat iets draait. Daarvoor moet het hier eerst op gang komen", verklaarde Alexander van der Graaff, projectmanager bij het Grensland College.

Behalve de hoofdvestiging in Winterswijk heeft het Grensland College ook een vestiging in het Civon in Ulft. "Daar krijgen leerlingen gebouw gebonden installatietechniek", aldus Van der Graaff.

Wethouder Schepers keek met genoegen toe hoe er nog volop wordt geklust in het monumentale raadhuis. "Ik juich het toe. Het is vernieuwend voor het onderwijs in de regio, het is grensoverschrijdend met deelname van Kreis Borken en het biedt meer kansen voor inwoners van Winterswijk", zei Schepers. "We houden getalenteerde jeugd nu in de eigen regio."

Het Grensland College opent 2 september de deuren.