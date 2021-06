Motor parachutistenvliegtuig viel plots uit: 'De inzittenden zijn best wel in shock'

Het vliegtuigje vertrok rond 9.15 uur vanaf vliegveld Teuge, maar al na 150 tot 200 meter ontstonden problemen. "Een totale motoruitval", legt Woerlee uit. "De piloot heeft toen in de zweefvlucht zijn best gedaan een geschikte landingsplek uit te zoeken. Op dat moment heb je natuurlijk niet veel keus."

Landingsgestel omgeklapt

Het weiland aan de Kraaienjagersweg in Beemte Broekland, naast de A50, werd uiteindelijk de plek van landing. "Het toestel landde daar op de wielen, maar Nederland is een land van slootjes en greppels", zegt Woerlee. "Zodoende is het landingsgestel omgeklapt. Het toestel kwam uiteindelijk in een glijvlucht en stopte vlak naast de vangrail."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Alle negentien inzittenden (achttien parachutisten en de piloot) bleven ongedeerd en zijn overgebracht naar de startlocatie, om daar te bekomen van de schrik. Dat niemand gewond is geraakt, is volgens Woerlee het best denkbare nieuws. "Eén gebroken arm zou al erg zijn geweest. Gelukkig loopt iedereen nu weer veilig hier rond. Hoe het met ze gaat? Ze zijn best wel in shock. Deze mensen zijn voor het eerst in hun leven met een vliegtuig ongewild naar beneden gekomen", aldus Woerlee. "Iedereen is nu zijn familie aan het geruststellen."

Na de noodlanding van het parachutistenvliegtuig kwamen de hulpdiensten massaal naar het weiland aan de Kraaienjagersweg. Mede daardoor, en door de belangstelling van het voorbijrijdende verkeer, ontstond er een forse file op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle.

'De mensen omarmden elkaar'

Anneke Bruijsten-Klein uit Arnhem reed vlak na het incident langs het vliegtuigje. Zij en haar man zijn op weg naar Delfzijl voor een weekendje weg. "Het neerkomen zelf zagen we niet, er zat toen een vrachtwagen voor ons. Maar toen we er langs reden, zagen we de parachutisten uitstappen en elkaar meteen omarmen."

"Dat was wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Er zaten ook meer mensen in dan ik in eerste instantie had gedacht. Die hebben niet één engeltje op hun schouder gehad, maar meerdere. Gelukkig zijn ze er allemaal veilig uit gekomen", aldus Anneke.

IJme Woensdregt woont vlak bij de plek waar het vliegtuigje landde. Ook hij zag hoe de parachutisten elkaar omarmden. Beluister hier het interview dat verslaggever Vera Eisink met hem had:

Ooggetuige IJme Woensdrecht over noodlanding paravliegtuig

