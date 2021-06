Negentien mensen in vliegtuig dat noodlanding maakte, geen zwaargewonden

Het vliegtuigje dat vrijdagochtend vertrok vanaf vliegveld Teuge kwam rond 9.30 uur terecht in de greppel van een weiland naast de snelweg, ter hoogte van Beemte Broekland. De precieze toedracht van het incident is niet bekend. "Daarvan hebben we nog geen idee. Ik heb nog geen contact met de direct betrokkenen. Een collega is ernaartoe gegaan om bijstand te verlenen."

Boerkamp zegt dat hij zelf met een vliegtuigje de lucht in is gegaan om poolshoogte te nemen. Conclusies over de toedracht durft hij nog niet te trekken. Wel is hij opgelucht dat niemand gewond is geraakt. "Dat is het allerbelangrijkste", aldus de voorzitter.

Na de landing van het vliegtuigje rukten de hulpdiensten massaal uit. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en verschillende ambulances spoedden zich naar de plek van het incident aan de Kraaienjagersweg in Beemte Broekland. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat weten dat de situatie stabiel is. Hulpdiensten onderzoeken de oorzaak en maken een plan van aanpak voor de berging van het vliegtuig.

De snelweg A50 zit tussen Apeldoorn en Zwolle deels dicht. Eén rijstrook is inmiddels weer vrijgegeven, maar de file aan beide kanten van de weg is nog steeds fors.

Ooggetuige ter plaatse

Frans Lamers uit Epe reed kort na het incident langs het vliegtuig. "Er was heel veel vertraging, ik dacht dat dat kwam doordat ze daar met de weg bezig zijn. Maar toen ik er eenmaal langs reed, zag ik een vliegtuig van Skydive Teuge", zegt hij. "Dat lag nét langs de snelweg. Er stond op dat moment al een giga-file, met brandweerwagens en ambulances erbij."

Lamers zag veel mensen bij en rondom het vliegtuigje staan en zag dat het toestel schade had opgelopen. "Het vliegtuig lag op z'n buik en stond niet op z'n landingsgestel. Ik dacht: die mensen zijn eruit gesprongen en de piloot heeft de eindbestemming niet bereikt", aldus Lamers.