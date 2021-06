Aantrekken van gemeentesecretaris frustreert CDA

"Het college doet iets wat volgens de wet niet mag. Dat is een kwalijke zaak." Grote woorden van CDA-raadslid Wim Elferdink in de raadszaal in Winterswijk, die uiteindelijk geen steun kreeg van andere fracties.

Elferdink maakte donderdagavond tijdens de raadsvergadering gewag van 'illegaal optreden' van het college bij 'een aanbesteding'. De kwestie was op een niet-openbare besluitenlijst blijven staan, dus buiten het zicht van de raad gebleven. Elferdink noemde geen man en paard, behalve dat het om de portefeuille personeel en organisatie ging.

Goedmakers mocht blijven

De kwestie betrof het aantrekken van de gemeentesecretaris, die eerst op interim-basis in Winterswijk werkzaam was. Dat beviel het college dusdanig goed dat burgemeester en wethouders hem aanboden zich definitief aan de gemeente te willen binden. Dat is inmiddels gebeurd middels een zzp-constructie, op verzoek van de gemeentesecretaris.

"Natuurlijk moet het college zich aan de regels houden en we hebben in dit geval de keus gemaakt geen aanbesteding te doen", reageerde wethouder Inge Klein Gunnewiek donderdagavond op het ontbreken van een open sollicitatieprocedure. "Maar het is niet mijn portefeuille."

Burgemeester verbaasd over aanklacht

Personeel valt onder burgemeester Joris Bengevoord, die over de kwestie door Elferdink werd gebeld. "We hebben de accountant er naar gevraagd en hebben alle informatie ter beschikking gesteld", vertelde de burgemeester, die opkeek van de aanklacht van Elferdink. "Dit is in het voorgesprek niet aan de orde gekomen."

Het CDA wees op de voorbeeldfunctie van het college, maar kreeg geen gehoor bij de overige fracties. Elferdink wilde de zaak niet op de spits drijven: "Ik begrijp ook wel de keuze die is gemaakt."