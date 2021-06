Deel Veluwe wordt verboden terrein: 'We zijn communicatief onhandig geweest'

Die uitspraken deed projectleider Hans van Altena bij een bijeenkomst van Business Club Gelderland Gastvrij in Hoenderloo. Daar lichtte hij de plannen over de recreatiezonering toe aan een aantal ondernemers.

De provincie wil gebieden deels afsluiten om natuur te beschermen. Hierdoor moeten onder meer vogels een prettiger leefgebied krijgen. De plannen stuiten op fel protest van onder meer bewoners uit Kootwijk en Hulshorst. Volgens hen pakt de provincie hun achtertuin af. Bovenal voelen zij zich ongehoord en overvallen door de plannen.

Op dat gebied heeft de provincie dus steken laten vallen, vindt de projectleider. "De zoneringskaart is op een moment naar buiten gekomen. Daarop zie je allemaal gebieden die afgesloten zijn. Die eerste kaart is best wel abstract. Ik begrijp dat bewoners daar boos over worden. We hadden ze eerder moeten informeren." Van Altena denkt dat er dan ook veel minder ophef over de plannen zou zijn geweest.

'Zoneren van groot belang'

Ondanks de onrust, blijft de projectleider honderd procent achter de plannen staan. "De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noordwest Europa. Als je ziet hoe slecht de natuur er op sommige plaatsen aan toe is, dan is het 'zoneren' echt van groot belang. Hiermee moeten we de natuur gaan redden, anders komt het niet meer goed. Sommige diersoorten zijn zelfs al verdwenen."

Voor de plannen is volgens Van Altena 10 miljoen euro beschikbaar. Naast gebieden afsluiten, wil de provincie ook paden verleggen. "Op de Wolfhezerheide leeft een speciale adder. Midden over de hei loopt een fietspad. Als we dat fietspad nu verleggen naar de rand van de hei, heeft de adder een groter leefgebied. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat dit ook een mooier vergezicht voor de recreanten oplevert."

Op deze grapic zijn de gebieden ingedeeld. Foto: Provincie Gelderland. Foto: ANP

Globaal wil de provincie de Veluwe in vier gebieden indelen. In zone A is veel recreatie mogelijk. Dit wordt gezien als ‘De poorten van de Veluwe’, en ligt dus aan de rand van het natuurgebied. Zone B is het ‘Visitekaartje van de Veluwe’. Ook hier is recreatie nog volop mogelijk. "Hier zijn de fiets-, ruiter-, en wandelpaden", licht Van Altena de ondernemers toe.

Zone C wordt gezien als ‘De stille, eindeloze Veluwe’. Dit ligt ver weg van bebouwing en parkeerplaatsen. Paden liggen ver uit elkaar, waardoor de natuur optimaal beschermd wordt. Fietsen en wandelen kan, maar wel in beperkte mate.

De laatste zone is zone D, ‘De ongerepte en kwetsbare Veluwe’. Van Altena noemt dit het 'hart van de Veluwe' Hier mogen recreanten alleen onder begeleiding van een boswachter komen. In een deel van deze zone kan nog wel gewandeld, gefietst en paardgereden worden buiten het broedseizoen. Een groot deel van dit gebied is nu al gesloten. Ongeveer zeventien procent van de Veluwe valt hieronder. Als de provincie klaar is met de ‘zonering’ zal dat volgens de projectleider zo’n negentien á twintig procent zijn.

'Veluwe op drie'

In tegenstelling tot een aantal Veluwse bewoners, reageerden de ondernemers met wie projectleider Van Altena sprak enigszins ‘mild’ op de plannen. "We trekken onze gasten door een mooie natuur, deze plannen zorgen dat de natuur ook mooi blijft", zei één van hen. "Onze prioriteit is hetzelfde: we willen de Veluwe behouden", zei een ander.

Eén van de ondernemers stelde de vraag of de Veluwe niet op drie moet staan."Jarenlang hebben we mensen gelokt met de slogan ‘Veluwe op 1’, maar moeten we nog wel willen dat er zoveel mensen deze kant op komen?" Een veelgehoord argument dat ook de boze bewoners vaak opbrengen. Van Altena: "Ik denk dat de Veluwe nog steeds op één kan staan, zolang we er maar verantwoord mee omgaan."

