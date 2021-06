Miljoenen voor landbouw door een 'ecologische bril'

"Nou, op dit moment boeren we nog niet zo heel erg veel", zegt Joanne Malotaux van Burgerboerderij de Patrijs, terwijl ze de kippen voert. "We zijn nog heel erg druk bezig met de overname van deze boerderij."

Joanne Malotaux en Johannes Regelink zijn allebei ecoloog. Een eigen gemengde, ecologische en natuurinclusieve boerderij is hun droom. Daarvoor willen ze een boerderij overnemen en transformeren tot een gemengd bedrijf, waar de bodem gezonder wordt, bloemen en insecten terugkeren en CO2 wordt vastgelegd.

Johannes trekt een lupine de grond uit, die tussen de andere gewassen in de akker staat. "Kijk, er zitten bolletjes aan de wortel. Daar zitten bacteriën in die stikstof binden en die geven dat aan de plant waardoor je geen stikstof hoeft te gebruiken."

Ook volgende generaties moeten er kunnen boeren

Vier hectare kunnen ze pachten van Stichting Aardpeer. Ze zijn er blij mee: "We zijn op zoek naar de financiering van de boerderij. Eigenlijk naar allerlei puzzelstukjes die bij elkaar komen om de boerderij over te kunnen nemen en daar dan ook een goed verdienmodel op te kunnen zetten. Zodat die boerderij ook in volgende generaties goed door kan gaan. Daarom hebben we ons aangemeld bij Aardpeer. Dit is een mooie stap om dat rond te krijgen."

Maar dat is nog niet genoeg om hun droom uit te laten komen. Er wordt ook een burgercoöperatie opgezet: "Daarmee start ook een crowdfundingsactie om vijfhonderdduizend euro op te halen bij burgers, zodat ze mede-eigenaar kunnen worden van de boerderij."

Landbouw bekijken door ecologische bril

Beiden hebben geloof in hun manier van boeren. "Het is heel belangrijk om het zo te gaan doen", zegt Joanne. "Wat wij ook als ecologen hebben gezien, is welke invloed ons huidige landbouwsysteem heeft op de natuur maar ook op landbouwgrond. Wij denken door er met zo'n ecologische bril naar te kijken, dat we daar grote stappen in vooruit kunnen zetten."

