Corrie na de jeugdzorg: 'Het was voor mij het einde van de wereld'

In Velp zaten de meisjes in een streng regime - foto ter illustratie. Foto: ANP

Van Lammeren had vaker bij nonnen gewoond, maar Velp sloeg volgens haar alles. “Het was voor mij het einde van de wereld”, vertelt Corrie “Het was echt een strafkamp.” De meisjes moesten zich aan een strak regime houden: elke dag om zes uur opstaan, tot vijf uur 's middags hard werken en om negen uur naar bed.

In het klooster waren er verschillende kamers waar de meiden werkten, zoals de strijkkamer en de mangelkamer. “We hadden plastic pakken met wasgoed dat we droog moesten strijken”, legt Corrie uit “Je moest er een aantal doen op een dag, anders was je lui. Het was nooit goed.”

Het was echt een strafkamp

De zusters in Velp waren streng en deden er alles aan om de meisjes in het gareel te houden. Corrie herinnert zich eerste kerstdag 1967, haar eerste jaar in het klooster. Haar moeder en zusjes miste ze verschrikkelijk en ze barstte in huilen uit. Een van de nonnen greep Corrie bij haar nek. “Hoe ondankbaar ik wel niet was, het was er zo goed en om dan te durven huilen”, vertelt ze. Emoties waardeerden de zusters niet: huilen werd afgestraft en zelfs te hard lachen kon niet door de beugel.

Door in een patroon

“Psychisch ben je helemaal kapotgemaakt”, vertelt Corrie “Je hele eigen ik, je identiteit ging verloren in het geheel. Die is moeilijk terug te vinden.” Bij thuiskomst was er geen tijd om te acclimatiseren, want Corrie’s stiefvader had meteen een baantje geregeld bij een drogisterij. Vrijdagmiddag verlost van het klooster, maandagochtend achter de kassa. “Toen ik thuiskwam, kwam ik weer onder het regime van ons pa”, zegt Corrie “Mijn leven ging door in een patroon.”

Litteken

De jaren in Velp hebben een litteken achtergelaten. “Het heeft me angstig gemaakt”, legt Corrie uit “Later in je leven kun je ook niet normaal functioneren.” Wat volgde waren jaren met psychoses, burn-outs en zelfs een breuk met haar familie. “Je denkt niet zo licht als anderen”, vertelt Corrie “Mijn familie zei: ga toch eens leven. Ik heb nooit geleerd hoe ik moet leven.”

Pleegkinderen

De ervaringen van Corrie brachten veel narigheid met zich mee, maar hebben ook voor iets heel anders gezorgd. Lange tijd is Corrie pleegmoeder geweest. Haar eigen ervaringen kwamen van pas om anderen te helpen. “Uit al die ellende heb ik nog wel wat lessen geleerd”, vertelt ze. “Je kunt beter helpen omdat je weet hoe dat voelt.”