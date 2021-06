Tamar en haar kameel gaan dwars door Nederland

Tamar liet zes jaar geleden alles achter en reist sindsdien de hele wereld rond. Ze schreef een boek over haar leven als fulltime avonturier. Sinds twee manden trekt ze rond door Nederland met kameel Einstein. Elke dag logeert ze weer bij iemand anders.

Via haar Facebookpagina en haar Instagramaccount deelt Tamar haar belevenissen. Wie dat wil mag een stukje met haar meelopen. Einstein is een jaar oud en dus zit Tamar niet op de kameel. Wel draagt hij wat spullen.

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder

Blijdschap

Overal waar ze komen zijn mensen enthousiast. "Het is heel tof om in coronatijd heel veel blijdschap te brengen. Want iedereen vindt het leuk om hem te zien", vertelt Tamar.

De tocht van Tamar en Einstein begon in Venray waar ze de kameel kocht. Via Noord-Brabant en onder meer Den Haag zijn ze nu in de Betuwe aangekomen. Elke dag leggen ze een aantal kilometer af op weg naar het volgende logeeradres. Over een maand eindigt hun avontuur in Sittard waar Einstein een plek krijgt op een zorgboerderij met kamelen. Tamar begint dan weer aan een nieuw avontuur; ze gaat met het vliegtuig naar IJsland.

Tamar deed een oproep bij Gelderland Helpt (www.gelderlandhelpt.nl) voor een slaapplek voor haar en Einstein. Ze werd overdonderd door alle reacties. Zeker 125 mensen boden een bed, een weiland of een stal aan. Zo reageerde Camiel die vanwege zijn naam een fascinatie heeft voor kamelen, kon ze terecht bij zorgboerderijen, krakers, op campings, in B&B's of gewoon in achtertuintjes. Gezelschap voor Einstein was er op veel plaatsen ook. Weilanden met geiten, ezels en alpaca's boden plek aan de kameel.





