Met dit stappenplan kan je weer lekker uitgaan

We mogen weer! Vanaf zaterdag kan je weer uitgaan, zingen en dansen. Mits je een coronatoegangsbewijs bemachtigt volgens onderstaand stappenplan, en jouw café of discotheek ook al opengaat...

Want sommige horecazaken, politie en handhavers zijn zó overvallen door de versoepelingen, dat zij zaterdag nog niet opengaan. Liesbeth de Zoete van Café de Schoof en ondernemersvereniging Korenmarkt in Arnhem: “We moeten dan voor het café de roosters omgooien, medewerkers en portiers regelen en een ingang creëren waar je kunt controleren op het coronatoegangsbewijs. Dat krijgen we in een week niet voor elkaar.”

Even dicht en dan weer open

Wouter Janssen van Sportsbar 't Huys heeft een creatieve oplossing. Hij sluit zijn horecagelegenheid om 23.00 uur, om vervolgens een half uur laten open te kunnen voor publiek met een coronatoegangsbewijs. “We zijn gelijk in de nieuwe materie gedoken en waren bang dat alle regels de stappers zou afschrikken. Maar we kwamen tot de ontdekking dat wij twee doelgroepen hebben.”

‘s Middags is zijn bar een café voor borrelende dertig- tot zestigjarigen. “Maar die andere doelgroep, iedereen van onder de dertig jaar, wacht al anderhalf jaar om als vanouds uit te gaan. En veel scholieren zijn al gewend om twee keer per week te testen voor school. Dus zij schrikken niet zo van een test meer of minder voor een avondje stappen", legt Jansen uit.

Het stappenplan

Maar hoe werkt dat nieuwe stappen dan? Gewoon naar binnen lopen, zoals we dat begin 2020 nog deden, is er vooralsnog niet bij. Om te kunnen stappen moet je de volgende stappen doorlopen. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Stap 1: Maak om te beginnen een afspraak via de website.

Ga naar www.testenvoortoegang.nl en klik op ‘MAAK EEN AFSPRAAK'.

Stap 2: Kies waar je naar toe wilt

Wil je echt dansen in de discotheek of nachtclub? Klik dan op ‘Kies een activiteit’ en kies voor 'Discotheek/nachtclub’ en geef aan of je klachten hebt.

Stap 3: Kies wanneer je op stap wilt

Geen Corona gerateerde klachten? Kies dan voor de datum en de tijd.

Stap 4: Kies waar en wanneer je je laat testen

Geef je postcode of woonplaats op. Daarna kies je je testdag, testlocatie en tijdstip.

Stap 5: Laat je gegevens achter

Geef je mobiele telefoonnummer op. Je ontvangt een SMS met een verificatiecode.

Stap 6: Wacht op je uitslag

Je krijgt een SMS als de uitslag van de test bekend is.

CoronaCheck-app

Is de uitslag negatief? Dan ontvang je een QR-code voor in de CoronaCheck-app. Download deze thuis alvast, op de Wifi.

Is de uitslag positief? Dan word je gebeld door de testlocatie en moet je thuisblijven.

Als je een negatieve testuitslag hebt en je hebt je QR-code in de CoronaCheck-app gezet, dan ben je klaar om te gaan!

Vergeet je identiteitsbewijs niet

Bij de ingang van je gekozen uitgaansgelegenheid open je de CoronaCheck-app. Vervolgens laat je de QR-code scannen door de portier. Is alles in orde? Dan krijg je een groen scherm te zien. De naam en geboortedatum die de portier in dat groene scherm ziet, kan gecontroleerd worden. Neem daarom je identiteitsbewijs mee.

Zelftest is een no-go, vaccinatiebewijs voldoet wel!

Bovenstaand stappenplan is een must als je weer als vanouds wilt uitgaan. Een zelftest wordt niet gezien als geldig toegangsbewijs. Met je vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app kun je wel naar binnen.

