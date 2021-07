Gelderse slachtoffers jeugdzorg: 'Vergoeding in geen enkele verhouding tot leed'

Slachtoffers van misbruik en geweld in de jeugdzorg kunnen sinds 1 januari aanspraak maken op een tegemoetkoming van 5000 euro. Na vijf maanden zijn er al bijna vierduizend aanvragen binnengekomen, meldt het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarvan zijn er bijna 1200 toegekend. Maar in Gelderland zijn lang niet alle slachtoffers blij met de vergoeding.

De tegemoetkoming van 5000 euro is bedoeld als erkenning voor het leed dat mensen in de jeugdzorg is aangedaan. Arnhemmer Mike Eggink is zelf slachtoffer en zet zich nu in voor Jeugdzorgslachtoffers Nederland om lotgenoten te ondersteunen en zich hard te maken voor een vernieuwd jeugdzorgsysteem.

Niet tevreden

Heel blij met de 5000 euro is Eggink niet. “Ik heb nog niemand gehoord die tevreden is met die 5000 euro.” Vooral het feit dat er één bedrag is vastgesteld zit de Arnhemmer niet lekker. “Het kan toch niet zo zijn dat iemand ernstig is mishandeld en dat iemand anders over zijn schadezaak gaat beslissen, maar ook nog eens gaat beslissen wat de maximale hoogte van zijn bedrag gaat zijn?”

Jasper Heijting bracht zijn jeugd door in een pleeggezin in Putten. Hij had er een verschrikkelijke tijd en ook hij vindt het bedrag veel te laag. “Vijfduizend euro staat in geen enkele verhouding tot het leed. De bedragen zouden veel en veel hoger moeten liggen.”

Erkenning

Corrie van Lammeren heeft als puber in het klooster van de Zusters van de Goede Herder in Velp gezeten. Hier moesten zij en andere meisjes dwangarbeid verrichten. “Gezien wat er is gebeurd, is het een schijntje”, vindt Van Lammeren. Wel ziet ze het als een vorm van erkenning. “Het doet wel goed dat we erkenning hebben dat we slachtoffers zijn en geen daders”, klinkt het.

