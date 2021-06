Eerste 'Neder-banaan' hangt aan de plant in Ede

Tussen de bloembladeren zitten de eerste nog groene bananen verstopt. Ze zien er nog klein uit, maar worden volgens Vink straks net zo groot als de bananen die we kennen uit de supermarkt en die afkomstig zijn van buitenlandse bananenplantages. "De bananen zijn er nog maar bij één plant. Nu is afwachten wanneer de andere planten volgen."

Over drie maanden oogsten

Het bedrijf verwacht dat over drie maanden de bananen geoogst kunnen gaan worden. Alles van de plant wordt gebruikt. Maar de banaan komt niet in de supermarkt te liggen. "Het blijft een exclusieve banaan die te duur is om los te verkopen" vertelt Vink. Maar, voegt hij toe: "Het is natuurlijk super leuk om met onze eigen banaan uit onze eigen kas straks producten te maken." Naast bananenbrood en bier wil hij ook wat met de bananenschil gaan doen.

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder

Schil kan je eten

"De bananenschil gooi je natuurlijk normaal weg. Maar met de Universiteit van Maastricht hebben we nu 'pulled peel' bedacht, een vervanger voor spek." "Het smaakt niet zoet, want de bananenreepjes worden met hartige kruiden op smaak gebracht".

Lingerie van plantenvezels

Ook de stammen en de bladeren van de boom worden gebruikt. De vezels ervan worden onder meer in de stof van lingerie verwerkt. De bananenplanten geven maar één keer vruchten en de planten zijn daarna dus waardeloos. Door de stammen en bladeren te gebruiken, zorgt het bedrijf er voor dat niks zomaar wordt weggegooid.

Bananen van de universiteit

Eerder al in 2018 startte de Wageningen Universiteit een onderzoek naar het telen van bananenplanten in potten met steenwol en kokosvezels. Wereldwijd worden bananenplantages bedreigd door de panamaziekte. De bodemschimmel tast de plant aan.

Door de bananenplanten uit de grond te halen en in een pot te zetten heb je géén last van bodemschimmels. In 2019 werd de kas verplaatst naar het World Food Center. Ook het onderzoek wordt verder uitgebreid. Vink: "Met data en gegevens kunnen we dan bananenplantages in het buitenland gaan helpen."