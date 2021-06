Met Jasper ging het mis in de jeugdzorg: 'Ze hielden mij als dier'

Een verleden waaraan hij liever niet te vaak terugdenkt. Zo traumatisch waren de ervaringen van de nu 57-jarige Jasper Heijting in de jeugdzorg. Toen Jasper vier jaar oud was, kwam hij samen met zijn broers terecht in een pleeggezin in Putten. “Met mijn broers heb ik het nog altijd over concentratiekamp Putten.”

"Een periode vol haat en geweld", blikt Jasper terug op die tijd in Putten. "Voor ons was discipline het enige woord dat telde: hoe meer, hoe harder, hoe beter. Er is nooit met mij gesproken. Alleen in de gebiedende wijs: je moet dit doen, je moet dat doen.”

Stokslagen

Waar Jasper het thuis verschrikkelijk had, was school voor hem ook geen veilige haven. Op de reformatorische school werd hij gepest omdat hij oude kleren droeg en naar eigen zeggen stonk. “Er was geen enkele aandacht voor je welzijn. School was een verlengstuk van de pleegouders.” Jasper vertelt dat als je je ogen opendeed tijdens het bidden, je naar de directeur werd gestuurd. “De directeur belde dan mijn pleegouders en bij thuiskomst kreeg ik stokslagen.”

En terwijl leeftijdsgenoten veel met vriendjes speelden, was dit er voor Jasper niet bij. “Op mijn achtste heb ik een keer een vriendje meegenomen uit school, toen kreeg ik dertig stokslagen”, vertelt hij. “Toen hebben ze gedreigd dat ik het niet weer moest wagen om iemand mee naar huis te nemen. Dat heb ik toen nooit meer gedaan.”

Als dier gehouden

Toen Jasper al wat ouder was, werden zijn pleegouders steeds gewelddadiger en werd hij steeds meer vernederd. Hij moest weken achter elkaar in het donker liggen. Op het moment dat hij ervoor koos om de achternaam van zijn biologische ouders aan te nemen, ging het van kwaad tot erger. “Ze gingen mij als dier houden onder de keukentafel, ik heb drie maanden op de grond geleefd.”

Ik heb mijn pleegmoeder nooit als echt persoon gezien

Op een dag besloot Jasper dat het klaar was. Op zijn zeventiende liep hij weg. “Ik kwam onder de tafel vandaan en duwde mijn pleegmoeder weg”, vertelt hij. “Toen merkte ik voor het eerst dat zij een persoon van vlees en bloed was: ik had haar nog nooit als echt persoon gezien.”

Het is niet alsof de problemen in het gezin onopgemerkt bleven. Jaspers broers vluchtten al eerder weg uit het huis en hun maatschappelijk werkster in die tijd wist volgens Jasper van de mishandelingen af. “De maatschappelijk werkster leeft nog en sprak laatst met mijn zus. Tegen haar zei ze “We hebben hem laten zitten omdat hij z’n school moest afmaken.”

Deze maand is het twee jaar geleden dat het rapport van Commissie de Winter over geweld in de jeugdzorg naar buiten kwam. Het onderzoek bracht aan het licht dat maar liefst 1 op de 10 kinderen in de jeugdzorg slachtoffer is geworden van geweld. Het rapport noemt 10 Gelderse instellingen waar misstanden plaatsvonden. In deze portretten vertellen slachtoffers hoe het geweld hun leven heeft gevormd. Waar lopen ze tegenaan? Wat is de nasleep van een jeugd vol geweld?

Identiteitsstoornis

Een aantal jaar zwierf Jasper rond en leefde in het bos. Op zijn twintigste ging hij voor het eerst zelfstandig wonen. “Ik wist eigenlijk nog niks van de wereld”, zegt hij “Je groeit door terwijl je eigenlijk nooit een jeugd hebt gehad.”

Door de omstandigheden in het pleeggezin heeft Heijting een dissociatieve identiteitsstoornis ontwikkeld. In zijn geval betekent dit dat er delen in zijn persoonlijkheid zijn afgesplitst. Door zijn identiteitsstoornis ziet hij zichzelf niet als man, maar wil hij graag een jongen van 10 zijn. “Ik wilde niet zijn wie ik moest zijn, maar kreeg jongens tussen de 8 en 12 als voorbeeld.”

De stoornis van Jasper zorgt ervoor dat het voor hem zelfs al moeilijk is om over straat te lopen. “Als ik jongens of kinderen zie met ouders, roept dat gelijk veel op”, geeft hij aan “Ik ben dagelijks nog bezig met de pleegouders.” Ook relaties zijn een moeilijk punt, omdat de stoornis ervoor zorgt dat Jaspers echte leeftijd niet overeenkomt met wie hij wil zijn.

Samenleving

Jaspers dissociatieve identiteitsstoornis maakt dat hij constant bezig is met identiteit, en dan vooral die van jonge jongens. “Ik word aangekeken op de dingen waarmee ik ben opgezadeld. Je kunt je voorstellen dat mensen hele slechte dingen denken als je eruitziet als man en je zegt bezig te zijn met jongensidentiteit.” Het voelt voor hem alsof hij op zijn problemen wordt aangekeken en zijn pleegouders vrijuit zijn gegaan.

Een behandeling voor de stoornis ondergaan is makkelijker gezegd dan gedaan. Jasper heeft er moeite mee om de straat op te gaan en veel behandelaars zitten in het midden van Nederland, terwijl hij in het uiterste zuiden woont. “Pas de laatste jaren ben ik meer structuur aan het krijgen, een idee van hoe ik verder kan”, vertelt hij “Ik ben nu bijna 60 en ben heel hard op weg om te kijken hoe ik hieruit kan komen. Nog steeds.”