Anjerperk eert veteranen in Tiel: 'Trots dat iemand ziet wat je deed'

Met een unanieme motie in de gemeenteraad van 26 mei is besloten het veteranenperk in de Tielse Ambtmanstuin aan te leggen. "Het goede nieuws is dat hij er nu al ligt", zegt burgemeester Hans Beenakker. "Maar er zitten nog geen anjers aan de plantjes die nu gepoot zijn. We zullen wat witte anjers bestellen bij de bloemist voor de opening. Volgend jaar staat hij in volle bloei."

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder):

Vanaf 2018 organiseert de gemeente in samenwerking met twee lokale veteranenstichtingen een bijeenkomst op de landelijke veteranendag die op de laatste zaterdag van juni wordt gehouden. Alle circa 220 veteranen in Tiel krijgen daarvoor een uitnodiging.

"Bij de veteranen denken we vaak aan militairen die zijn ingezet in de Tweede Wereldoorlog en Nederlands Indië", zegt Beenakker. "Maar we moeten ook waardering en erkenning hebben voor de jongere veteranen die bij heel veel vredesoperaties sindsdien zijn ingezet."

Prins Bernhard

Zo'n veteraan is Daniel Slaman. Hij diende in Irak en Afghanistan. Hij heeft wel wat met witte anjers. "Ik heb gediend bij het regiment Stoottroepen", vertelt hij. "Dat regiment is ook verbonden aan prins Bernhard. Hij is degene die altijd de witte anjer droeg. Zo is de witte anjer ook voor burgers het symbool geworden om hun waardering en respect te tonen naar de veteranen."

Als voorzitter van de Stichting Veteranen 2 Can Rule, weet hij dat de initiatieven van de gemeente zeer op prijs worden gesteld. "Het is een stukje waardering en erkenning vanuit de gemeente voor de veteranen", zegt hij. "En dan voel je toch een bepaalde trots dat iemand anders ziet wat je hebt gedaan voor de maatschappij."

Slaman kijkt altijd erg uit naar de Veteranendag. "Voor mij persoonlijk is het een groot feest", zegt hij. "Een feest van het weerzien van bekenden. Elkaar omhelzen, een drankje doen met elkaar. Het is ouwe-jongens-krentenbrood."

Saamhorigheid

Een kameraadschap waar veel oud-militairen naar terugverlangen. Slaman: "Bij Defensie heb je veel meer saamhorigheidsgevoel. Daar kun je echt op aan van de man of vrouw die naast je staat. Bij de burger is dat helaas niet altijd zo. Dat is ook wat onze stichting biedt: een stukje saamhorigheid."