Daisy na een leven in de jeugdzorg: 'Mijn hoofd deed het niet meer'

Daisy was acht jaar toen ze in de jeugdzorg terecht kwam. Haar vader gaf na een scheiding niet thuis en haar moeder kon de opvoeding niet alleen aan. Daisy belandde in een instelling in Alverna. De dag dat haar moeder haar er heenbracht, had ze naar eigen zeggen het gevoel dat er iets in haar doodging.’ Toch was dit wel de plek waar ze achteraf de fijnste tijd van haar jeugd meemaakte. Dat had ook te maken met het feit dat er één meester was die in haar geloofde: meester Jan. “Hij vertelde mij dat ik eigenwijs en koppig was, maar dat het me wel ver zou brengen. Dat is mij ook gelukt”, glimlacht ze.

Schade

Toen ze bijna 12 jaar was, moest ze weg uit de instelling. Voor oudere kinderen was er geen plek. Daisy ging daarom wonen in een pleeggezin in een dorp in Gelderland. Het pleeggezin leek in niks op de vorige plek waar ze woonde. De instellingen daarna hebben ook meer schade aangericht dan ze goed hebben gedaan. Volgens Daisy was er geen ruimte om over problemen te praten, hierdoor kon ze aan niemand kwijt waar ze écht mee zat.

Geen hulp

Op haar achttiende lag Daisy’s tijd in de jeugdzorg achter haar en woonde ze op zichzelf. “Binnen een paar dagen had ik al door: dit kan ik helemaal niet”, vertelt ze “Ik blowde elke dag en deed niets.” Ze zocht hulp voor de problemen in haar hoofd, maar vond die niet. “De psycholoog zei dat het vooral een kwestie was van volwassen worden”, legt Daisy uit. Na dat gesprek probeerde ze haar leven zelf op de rit te krijgen. Maar dat ging niet zoals gehoopt.

Ik moest veel huilen en blowde veel

Stoornis door stress

In 2000 kwam ze ziek thuis te zitten. “Mijn hoofd deed het niet meer. Ik was een soort demente.” Er waren al signalen dat het mis ging, zoals het gas vergeten uit te doen en de buitendeur open laten staan. “In gesprekken kon ik niet meer terughalen wat er gezegd was”, zegt Daisy “Ik kon eigenlijk geen normale conversatie meer voeren.” De bedrijfsarts constateerde dat het een uitgestelde posttraumatische stressstoornis was. “Ik kwam in een zwart gat terecht”, vertelt ze “Ik moest veel huilen, blowde veel en keek veel tv.”

Deze maand is het twee jaar geleden dat het rapport van Commissie de Winter over geweld in de jeugdzorg naar buiten kwam. Het onderzoek bracht aan het licht dat maar liefst 1 op de 10 kinderen in de jeugdzorg slachtoffer is geworden van geweld. Het rapport noemt 10 Gelderse instellingen waar misstanden plaatsvonden. In een serie portretten vertellen slachtoffers hoe het geweld hun leven heeft gevormd. Waar lopen ze tegenaan? Wat is de nasleep van een jeugd vol geweld?

Tegemoetkoming

In 2017 pende Daisy haar verhaal neer voor het onderzoek van Commissie de Winter naar misbruik en geweld in de jeugdzorg. “Ik wist dat ik naar mensen schreef die er verstand van hadden’’, legt Daisy uit. “Daar droomde ik al sinds mijn puberteit van.” Daisy is een van de vele slachtoffers die een aanvraag indiende voor de tegemoetkoming van 5000 euro, al is ze niet te spreken over de hoogte van dat bedrag: “Daar lusten de honden geen brood van.”

Stichting voor lotgenoten

Samen met andere lotgenoten richtte Daisy de stichting ‘Jeugdhulp Voldoende Beschermd’ op. De naam is afgeleid van het rapport van Commissie de Winter: Onvoldoende beschermd. Met de stichting zet Daisy zich in voor kinderen die met de jeugdzorg te maken krijgen. “In de hoop dat hun stemmen gehoord worden en dat ze niet langer onzichtbaar zijn”, legt ze uit “Wij kunnen het niet aan onszelf verkopen dat we niks gaan doen en afwachten.”

Naast het behartigen van belangen van kinderen die, net als Daisy jaren geleden, in de jeugdzorgmolen terechtkomen, komt de stichting ook op het juiste moment voor haar eigen verwerking. “Ik hoop dat ik daarmee ook iets positiefs aan mezelf teruggeef”, besluit ze.