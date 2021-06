Gelderse Tsjechen maken zich op voor Oranje: 'Ik hoop dat we winnen'

"Ik zou mijzelf niet omschrijven als voetbalfanaat, maar nu ga ik zeker kijken", zegt Mirek Vtipil. Hij woont in Ede en heeft een klusbedrijf. Jaren geleden kwam hij naar Nederland als schaatser. "Ik trainde hier. In Tsjechië heb je geen kunstschaatsbaan. Hier wel, waardoor je tussendoor makkelijker kan trainen. Maar ik zat bij de Tsjechische ploeg en was voor wedstrijden eigenlijk toch altijd wel onderweg."

De liefde zorgde dat hij in Nederland bleef. Dat zorgt niet voor een moeilijke keuze voor wie hij vanavond moet zijn. "Ik ben voor Tsjechië hoor, sorry", zegt hij lachend. De grapjes in de vriendengroep vallen nog wel mee. "Maar dat gaat wel komen hoor, er zitten wat voetbalfanaten in de vriendengroep."

Hij heeft wel enig vertrouwen in de Tsjechen. "Als je ziet hoe ze tot nu toe hebben gespeeld, ik hoop dat ze gaan winnen." En mochten ze toch verliezen, dan zet hij zijn telefoon echt niet uit. "Haha, nee zo erg is het niet."

Hajek hoopt op doelpunten

Vitesse-verdediger Tomás Hajek zou met plezier zien dat Tsjechië zondag aan het langste eind trekt, maar heeft er stiekem een hard hoofd in. "Ik schat de kansen in op 60-40, in het voordeel van Nederland", zegt hij. "Ik hoop vooral op een leuke wedstrijd met veel doelpunten. Maar het wordt moeilijk voor Tsjechië om zondag te winnen, hoor", denkt Hajek.

De tekst gaat verder onder de foto:

Tomás Hajek in duel met Jurriën Timber, afgelopen seizoen. Foto: ANP

Hajek verliet zijn thuisland in de zomer van 2019 voor Nederland en is voor zijn derde seizoen in Arnhem. Hij is het Tsjechische nationale team vanzelfsprekend altijd blijven volgen. De verdediger zegt dat de huidige generatie Tsjechen minder angst inboezemt dan de generatie van Pavel Nedved, Tomás Rosicky, Jan Koller en Karel Poborsky. Zij waren begin deze eeuw dragende krachten bij de nationale ploeg en maakten het Oranje bijzonder lastig.

'Het draait om het hele team'

"Die generatie is verleden tijd", zegt Hajek. "Op dit moment doet Patrik Schick het heel goed, hij heeft al drie keer gescoord. Maar er zijn méér goede spelers, en ook op de bank van Tsjechië zitten een paar goede spelers. Het draait bij Tsjechië alleen niet om één, twee of drie individuen, maar om het hele team. Als ze het als team doen, zondag, kunnen ze misschien gebruikmaken van de ruimte die achter de verdediging van Nederland ligt. Want daar liggen kansen. Bij Oranje draait het immers om aanvallen, aanvallen, aanvallen."

Het draait bij Tsjechië niet alleen om Patrik Schick

Maar wat als de Tsjechen zondag van Oranje winnen? Kan Hajek zich de dag erna dan wel vertonen op de training bij Vitesse? "Ja, hoor", zegt hij lachend. "Ik denk dat er dan niets gebeurt. Ik woon en leef in Nederland en steun ook Oranje. Tsjechië zal z'n best doen, en als dat winst oplevert, zullen sommige mensen in Nederland daar niet zo blij mee zijn. Maar of dat echt gebeurt... ik geef Tsjechië niet echt veel kans."