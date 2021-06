'Ik kan het, bleef ik tegen mezelf zeggen. Anders had ik het niet gered'

We zien ze niet vaak, maar in de provincie Gelderland wonen ruim 1800 Somalische vrouwen. In deze serie treden Somalische vrouwen uit de provincie op de voorgrond. Najmo Ibrahim (36) is een van hen. Ze komt uit Mogadishu, woont bijna dertien jaar in Nederland en op dit moment in Dieren. Najmo vertelt hoe zij haar plek in de samenleving heeft kunnen vinden sinds ze in Nederland is komen wonen.

"Wat een koud land. Dat is het eerste wat ik dacht, toen ik aankwam in Nederland. Het was een zomerse dag met ongeveer 25 graden. Ik weet nog dat ik met jas en al in huis zat. Ik ben 40 graden gewend. Mensen om me heen zeiden tegen me: wacht maar tot het winter wordt."

"Mijn ex-partner woonde al even in Nederland en heeft voor mij en mijn kinderen gezinshereniging aangevraagd. Nadat we de nodige papieren hebben aangeleverd, werd zijn aanvraag goedgekeurd en mochten wij deze kant op komen. Eenmaal aangekomen werd het me al snel duidelijk dat ik aan de Nederlandse temperaturen moest wennen. Maar er was meer dat totaal nieuw voor me was."

Asielzoekerscentrum

"De eerste dagen mochten we overbruggen bij mijn ex-partner thuis. Maar vanwege de asielprocedure en onze scheiding heb ik daarna op verschillende plekken moeten wonen, te beginnen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het voelde als een totaal nieuwe wereld voor mij."

"Ik kende de mensen niet, ik kende de taal niet. En het eten smaakte zo anders. We aten broodjes kaas of chocoladepasta als ontbijt en aten bijvoorbeeld stamppot in de avond. Hoewel ik het niet lustte en liever niet wilde eten, had ik geen keus. Ik moest wel wennen. Aan de mensen, aan het eten. Ik moest mezelf en mijn kinderen zien te redden."

Taal

"In de tussentijd kreeg ik een taalcoach, die me hielp de Nederlandse taal te leren. Dat ging niet makkelijk, maar ik raakte wel gemotiveerd om de taal onder de knie te krijgen. Vooral omdat ik van mezelf een sociaal persoon ben. Ik ben graag onder de mensen en ga er graag op uit. Maar zonder taal ben je niets. Dus ik moest wel."

"Niet alleen de boeken hielpen mij erbij: door te praten met mensen heb ik de taal het snelst geleerd. Zoals in de vrouwenopvang bijvoorbeeld, waar ik samenkwam met vrouwen uit verschillende landen. Ik kwam daar met mijn kinderen terecht na de scheiding."

Tot op de dag van vandaag ben ik de begeleiders heel erg dankbaar voor wat ze voor mij hebben betekend.

"Ook dat was weer totaal nieuw voor me. Maar ik mag eigenlijk niet klagen, want zowel in het asielzoekerscentrum als in de vrouwenopvang waren ze heel behulpzaam. Tot op de dag van vandaag ben ik de begeleiders heel erg dankbaar voor wat ze voor mij hebben betekend. De opvang heeft mij geholpen aan een huis voor mij en mijn kinderen. Zodoende woon ik inmiddels acht jaar in Dieren."

Dieren

"Zoals ik al zei: ik ontmoet graag anderen en ben graag onder de mensen. Dat heeft echt bijgedragen aan het feit dat ik kan zeggen dat ik me thuis voel in dit land. Ik vind Dieren ook een fijne plek om te wonen. Iedereen is hier sociaal en behulpzaam, niemand kijkt me gek aan omdat ik er 'anders' bijloop. Dat het hier rustig is vind ik ook belangrijk, onder meer voor mijn kinderen. Hen opvoeden in een grote en drukke stad zie ik niet echt zitten."

"Ik heb er zelf ook actief voor gezorgd om mensen te ontmoeten. Zo heb ik jarenlang vrijwilligerswerk gedaan bij de kledingbank en het bejaardentehuis, vijf dagen in de week. Waarom ik dat fulltime deed? Hoewel het pittig was, krijg je er heel veel voor terug. Ik kon zo blijven oefenen met de taal, leerde mensen kennen en kon ook wat voor ze betekenen. Dat is waardevol."

Mogadishu

"Tegelijkertijd mis ik Somalië nog iedere dag. Ik heb familie wonen in Mogadishu, die ik gelukkig regelmatig spreek. Dat het goed met ze gaat, doet mij ook weer goed. Het zorgt alleen ook voor heimwee. Ik mis de cultuur en de mensen. Ik mis het om daar tijd door te brengen met mijn familieleden."

Er flitsen nog weleens oorlogsbeelden door mijn hoofd. Dat maakt me angstig.

"Dat gaat alleen helaas niet. Ik zou graag eens terug willen gaan om ze op te zoeken, maar het voelt niet veilig om dat nu te doen. Want naast de mooie momenten, flitsen er ook nog weleens oorlogsbeelden door mijn hoofd. Dat maakt me angstig."

"Ik ben daarom alleen maar extra dankbaar dat ik hier zo op mijn plek zit. En dat heb ik naast iedereen die mij heeft geholpen, ook aan mezelf te danken. Ik heb mezelf al die tijd weten te motiveren, door tegen mezelf te zeggen dat ik het aankan. En dat het me zou lukken om me hier thuis te voelen. Als ik dat niet had gedaan, had ik het niet gered. En of ik het nog koud vind? Nee. Ik ben er inmiddels aan gewend en kan zelfs zeggen dat ik de frissere dagen soms best fijn vind."