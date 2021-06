Fardowsa vluchtte voor haar leven: 'Ik heb zo hard gerend als ik kon. Ze moesten mij hebben'

We zien ze niet vaak, maar in de provincie Gelderland wonen ruim 1800 Somalische vrouwen. In deze serie treden Somalische vrouwen uit de provincie op de voorgrond. Fardowsa Abulde (43) is een van hen. Zij vluchtte twaalf jaar geleden naar Nederland en woont inmiddels in Wijchen, met haar man en kinderen. Ze vertelt wat ze heeft meegemaakt in haar land van herkomst, waardoor ze heeft moeten vluchten.

"Het gebeurde tijdens een zomerse nacht, in juni 2006. Met mijn moeder, oom en kinderen was ik thuis. Het was laat en we sliepen, tot ik wakker schrok van de voordeur. Die werd ingetrapt. Ik hoorde onbekende stemmen en mijn oom die schreeuwde. Ik begon te trillen, was bang, maar ging toch kijken. Mannen met maskers op stonden in ons huis. Mama eiste dat ik moest vluchten. Zonder schoenen, hoofddoek of andere spullen sprong ik uit het raam van mijn kamer. Ik heb zo hard gerend als ik kon. Ze moesten mij hebben."

Media

"Tot twaalf jaar geleden woonde ik in het Somalische Mogadishu. Ik ben in goede omstandigheden opgevoed. Ik had een thuis en kon naar school. Vanaf jongs af aan had ik een passie voor media en ik heb dan ook journalistiek gestudeerd. In een land als Somalië hebben sommige vrouwen te maken met minder rechten in vergelijking met mannen. Daarnaast krijgt lang niet iedereen er dezelfde kansen als ik kreeg, naar school gaan is niet vanzelfsprekend voor veel Somaliërs. Als journalist wilde ik gehoor geven aan deze problematiek. De mensen die hiermee te maken hadden, met name vrouwen, wilde ik een stem geven."

"Met een diploma op zak ging ik aan de slag bij een groot radiostation in Mogadishu, HornAfrik Media. Het was het eerste onafhankelijke journalistieke medium. Ik heb daar radio gemaakt, deed verslaggeverswerk en verscheen ook weleens op televisie. Ik had plezier in mijn werk, ik deed waar ik goed in was en haalde er voldoening uit."

Fardowsa aan het woord tijdens een mediabijeenkomst in Mogadishu. De tekst gaat verder onder de foto:

"Dat veranderde alleen toen ik telefoontjes begon te krijgen van een organisatie die op dat moment de overhand probeerde te nemen in de stad Al-Shabaab. Ze waarschuwden me en vertelden me dat ik moest stoppen met mijn baan in de journalistiek. Ze moesten niets hebben van een kritische vrouwelijke journalisten als ik. Dat schuurde met de ideeën en denkwijze van de groep. Ik stopte alleen niet. Waarom zou ik? Ik hield van mijn werk en nam die telefoontjes niet al te serieus."

"Al-Shabaab is een als terroristisch beschouwde extremistische islamitische organisatie die verwant is aan Al-Qaida en actief is in Somalië. De organisatie is betrokken bij gewelddadige incidenten zoals plunderingen van dorpen, ontvoering van journalisten en het mishandelen van te uitdagend geklede burgers."

"Tot ze dus tijdens een zomerse nacht ons huis binnenvielen. Ik wist niet wat me overkwam en op dringend advies van mijn moeder ben ik gevlucht voor mijn leven. Ik weet nog dat ik tijdens het rennen mijn telefoon uitzette, uit voorzorg. Tegelijkertijd dacht ik aan mijn moeder, aan mijn kinderen en aan mijn oom. Die had ik achtergelaten. Zou het goedkomen met ze? Ik wist het niet."

In de periode erna verbleef ik bij verschillende familieleden en vrienden. Via hen kon ik alsnog telefonisch contact hebben met mijn moeder. Zij vertelde me telkens wat ik moest doen en bij wie ik kon slapen. Ik mocht niet meer terug naar huis, voor alle veiligheid. Ze vertelde me dat ik moest vluchten naar een ander land. Dat zou op dat moment het beste zijn. Zij en de kinderen zouden later wel komen."

"Mijn oud-collega’s, die ook gevaar liepen, kregen niet allemaal de kans om net als ik te vluchten. Sommigen stopten op tijd met werken. Maar vele andere oud-collega’s werden opgepakt en/of vermoord."

Nederland

"In 2009 kwam ik uiteindelijk in Nederland terecht. Ik heb in verschillende asielzoekerscentra moeten verblijven. Heel makkelijk was dat niet. Was ik veilig? Mocht ik hier blijven? Ik wist het niet. Contact leggen met anderen vond ik moeilijk en een wandeling maken durfde ik niet: ik keek telkens over mijn schouder."

"Toen ik te horen kreeg dat ik mocht blijven, was ik opgelucht. Maar de volgende taak was mijn moeder en kinderen hierheen te krijgen. Mijn moeder had alleen gezondheidsproblemen en lag in het ziekenhuis. Dat maakte mij angstig, want haar situatie was ernstig en ze kon op elk moment overlijden. En de laatste keer dat ik haar had gezien, was tijdens de inval in ons huis."

Ik heb die mensen gesmeekt om mij te helpen. Maar het leverde niets op.

"Met steun van onder meer Vluchtelingenwerk kocht ik een vliegticket naar Somalië, om mijn moeder op te zoeken. Ik moest alleen nog een visum ophalen bij de ambassade, maar die hebben ze me niet gegeven. Ik zou er geen recht op hebben gehad. Tranen rolden over mijn wangen toen ik dat hoorde. Ik heb die mensen gesmeekt om mij te helpen, ik legde ze de situatie uit. Maar het leverde niets op: sorry mevrouw, we kunnen niets voor u doen, was het antwoord. Een paar dagen daarna overleed mijn moeder."

Kinderen

"Het was een hele moeilijke periode voor mij. Er is ook zo veel gebeurd. De inval, mijn werk dat ik moest neerleggen, mijn moeder en collega’s die overleden en mijn kinderen die zichzelf moesten zien te redden terwijl ze nog minderjarig waren."

"Toen ik al vier jaar in Nederland woonde, lukte het me in 2014 om mijn kinderen hier ook heen te halen. Na alles wat ik had meegemaakt tot die tijd, was de hereniging met mijn kinderen het eerste lichtpuntje. Dat zie ik ook als het beste moment uit mijn leven."

Wijchen

"Het volledige thuisgevoel heb ik nog niet. Maar ik voel me inmiddels wel een stuk beter. Ik probeer alles een plekje te geven en over mijn huidige situatie mag ik niet klagen."

"Wijchen is een fijne en rustige plek om te wonen. Op het moment doe ik vrijwilligerswerk en ben ik actief in de omgeving. Zo doe ik mee aan activiteiten in de stad en volg ik nog steeds taallessen. Ik heb ook een tijdje de lokale omroep ondersteund. Wanneer ik de taal iets beter beheers, ga ik op zoek naar een baan."

Fardowsa als vrijwilliger aan het werk voor SNTV. De tekst eindigt onder de foto:

"Inmiddels voel ik me veilig. Dat heeft ook te maken met alle lieve en behulpzame mensen om me heen. Over mijn schouder kijken doe ik niet meer. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste."