Helpen integreren in coronatijd: 'We mailen of doen aan beeldbellen'

De wereldwijde coronapandemie heeft op heel veel vlakken roet in het eten gegooid. Ook voor nieuwkomers in Nederland, die moeten integreren. Bijna alles wat daarbij komt kijken wordt al een poos (deels) op afstand georganiseerd, zoals onder meer inburgeringscursussen, taallessen en begeleiding op het moment dat iemand een woning toegewezen krijgt.

Hoe dat is? "Je weet gewoon niet hoe het met een heleboel mensen gaat", zegt Suzan Numan, die actief is als maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.

Ruim acht jaar zet ze zich al in als maatschappelijk begeleider in Harderwijk. Wanneer een statushouder mag verhuizen vanuit het asielzoekerscentrum naar een toegewezen woning, komt Suzan of een van haar collega’s om de hoek kijken. "Ik begeleid mensen vanaf dat moment eigenlijk op elk vlak. Denk aan ondersteuning tijdens bezichtigingen, het aanvragen van alles wat er bij een verhuizing komt kijken zoals onder meer de huur-, gas-, water- en lichtcontracten, samen meubels kopen en het beschikbaar blijven voor elke vraag die ze voor me hebben."

Ruim duizend mensen krijgen op die manier maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, dat in Arnhem is gevestigd.

Corona

Corona heeft de boel alleen nogal omgegooid. Want alles wat Suzan normaal gesproken doet, kan ze nu niet doen - of doet ze op afstand. "Gelukkig kom ik met beeldbellen en mailen al een heel eind. Je kunt dan alsnog het een en ander regelen", zegt ze.

Suzan vindt het op die manier alleen wel een stuk afstandelijker. "Eerder ging je ook gewoon even op de koffie. Juist tijdens die momenten leer je een ander het beste kennen. En er komen dan persoonlijke en soms emotionele verhalen naar boven. Je bouwt een band op, samen. Maar voor zulke gesprekken is er nu geen ruimte, dus naar eventuele andere hulp kun je dan ook niet verwijzen."

Ik weet niet hoe het met een heleboel mensen gaat. Ik hoop maar dat ze aan bel trekken, wanneer dat nodig is.

Op technisch gebied loopt het ook niet altijd even lekker. "Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen weet hoe mailen of beeldbellen werkt, dus dat gaat ook niet met alle mensen die ik begeleid", legt Suzan uit. En statushouders van wie het begeleidingstraject is afgelopen, vallen volledig uit beeld. "Zij mogen vooralsnog op het wekelijkse spreekuur komen met vragen. Maar een stuk minder mensen doen dat nu, in verband met de strikte coronaregels die daaraan verbonden zijn. Ik weet niet hoe het met een heleboel mensen gaat. Ik hoop maar dat ze aan de bel trekken, wanneer het nodig is."

Geen geld voor een laptop

Ook de taalcursussen gaan er al even anders aan toe. Lessen volgen op locatie mag maximaal een keer in de week, de rest van de lessen gaan online verder. "Niet iedereen heeft geld om een laptop of computer te kopen, dat was meteen al het eerste probleem", zegt Zeynep Emre, die taallessen geeft aan anderstaligen in Culemborg. Corona heeft volgens haar veel impact op de invulling van de lessen en het inburgeringsproces van de cursisten.

In de onderstaande video wordt weergegeven hoe taallessen er in coronatijd aan toe gaan. De tekst gaat verder onder de video:

Dankbaar

Ondanks alle beperkingen voelt het, juist in deze omstandigheden, goed voor Suzan om te doen wat mogelijk is. "Dit is vrijwilligerswerk waar je heel veel van jezelf in kwijt kunt en wat je verrijkt. In deze tijd merk je extra dat je ertoe doet en dat mensen je enorm dankbaar zijn voor de moeite die je doet", zegt ze.

Ook Zeynep denkt er zo over. "Ik doe wat ik kan. Ook al moet het nu op een andere manier, mijn cursisten zijn echt doorzetters. En dat motiveert mij weer om er voor de volle 100 procent voor te gaan."