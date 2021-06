'Toen ik een paspoort kreeg, reisde ik meteen af naar Somalië'

We zien ze niet vaak, maar in Gelderland wonen ruim 1800 Somalische vrouwen. In deze serie treden Somalische vrouwen uit de provincie op de voorgrond. Fahama Said (25) is een van hen. Ze was nog maar 3 jaar toen ze vanwege persoonlijke redenen* de familie Galkacyo verliet en naar Nederland toekwam. Ze woont in Apeldoorn, is opgegroeid in Nederland en vertelt hoe zij haar plek in de samenleving ervaart.

"Tot op de dag van vandaag durf ik niet te zeggen dat ik mij volledig op mijn gemak voel in Nederland. Het is dubbel: ik ken niet meer dan Nederland, want hier ben ik opgegroeid. Maar tegelijkertijd voel ik dat Somalië mijn thuis is."

"Dat heeft vooral te maken met de normen en waarden en de cultuur die ik vanuit huis heb meegekregen. Denk aan bepaalde gewoontes zoals onze bedekkende kleding, het eten en het feit dat Somaliërs heel erg verbonden zijn met elkaar als gemeenschap. Ik heb het idee dat Nederlanders meer individualisten zijn en heel erg op zichzelf gefocust zijn. Dat komt niet overeen met hoe ik ben opgevoed. Iedere Somalische oudere noem ik oom of tante, ook al zijn het geen bloedverwanten."

"Ik ben islamitisch opgevoed, heb een donkere huidskleur en draag een hoofddoek. Daarmee ben ik anders. In een samenleving waarin we de straat op moeten vanwege onze huidskleur, en in een samenleving waarin politieke partijen – alsof het normaal is – de islam negatief bejegenen, voel ik mij niet thuis. Ik voel me niet altijd persoonlijk aangevallen, maar er zijn genoeg momenten waarop ik het me wel aantrek."

"Ik blijf alleen wel bij mezelf. Ik ben trots op wie ik ben en ik houd van Somalië. Zodra het kon, ben ik er ook naartoe gegaan om mijn familieleden op te zoeken. Maar dat lukte pas op mijn achttiende, toen ik naturalisatie kon aanvragen, en daarmee een Nederlands paspoort kon krijgen."

In onderstaande video vertelt Fahama over haar ervaringen met de naturalisatieprocedure. De tekst gaat verder onder de video:

Voldoening

"Waar ik veel voldoening uit haal, is mijn werk als persoonlijk begeleider. Ik studeer social work, dus zo'n baan sluit daar mooi bij aan. Ik begeleid gezinnen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, met bijvoorbeeld papierwerk. Ik ga mee naar afspraken, leg voor hen contacten met instanties wanneer dat nodig is en breng tijd met de kinderen uit de gezinnen door."

"Mensen helpen vind ik belangrijk. De gezinnen die ik begeleid, zijn niet gemengd met de samenleving. Door mijn betrokkenheid hoop ik eraan bij te dragen hen meer mee te laten kunnen doen in de maatschappij."

Met de kennis en ervaring die ik hier opdoe, kan ik in Somalië anderen helpen

"Datzelfde zou ik bijvoorbeeld ook willen doen in Somalië. Daar hebben mensen een stuk minder kansen. Vooral vrouwen, die over het algemeen thuisblijven en voor de kinderen zorgen, zodat de mannen zorgen voor het geld en de beslissingen nemen/ De jongere dames beginnen daar alleen wel verandering in te brengen: ze gaan naar school en zoeken een baan. Met de kennis en ervaring die ik hier opdoe op het gebied van school en werk, zou ik in Somalië hulp willen bieden aan wie dat nodig heeft."

"Ik probeer nu ook al te doen wat ik kan voor minder ontwikkelde landen. Naast mijn studie en werk houd ik me ook bezig met hennatattoos zetten. De opbrengsten daarvan gaan regelmatig naar een goed doel toe."

In onderstaande video vertelt Fahama over haar werkzaamheden als henna-artiest en waar het idee vandaan kwam. De tekst gaat verder onder de video:

Toekomst

"Zoals ik al zei, zie ik mezelf sowieso werk verrichten in Somalië. Ik zou dus terug willen gaan, maar ik heb geen specifieke plannen. Mijn studie duurt nog twee jaar, ik heb nog genoeg tijd om na te denken wat ik wil. Het zou in ieder geval wel mooi zijn om mijn kinderen te kunnen opvoeden in het land waar ik zelf ook vandaan kom. De Somalische normen en waarden en de cultuur die ik heb meegekregen, zou ik ook willen overbrengen aan mijn kinderen."

*Om privacyredenen wil Fahama niet dat haar aanleiding om naar Nederland toe te komen openbaar wordt gemaakt.