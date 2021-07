Nieuwe politieke partijen willen stokje steken voor windmolens in Achterhoek

Eigenlijk is hij al sinds 2014 met politiek pensioen, maar toch wil de 72-jarige Jan Zappeij uit Ruurlo opnieuw de politiek in. "Ik ben de afgelopen jaren zo boos geworden. Als je leest hoeveel windmolens en zonnepaneelwoestijnen er in Nederland moeten komen, dan word ik woest. Dat is de doodsteek voor ons landschap!"

Zappeij was eerder wethouder en raadslid in de gemeente Berkelland voor de Partij van de Arbeid. Die partij heeft hij echter vaarwel gezegd. Inmiddels heeft hij een nieuwe partij opgericht: Burgerbeweging Berkelland. "Nu is het moment om op te staan. Als je het nu niet doet dan loop je de kans dat alle plannen die nu op papier staan werkelijk worden."

'Verschil maken als we aan tafel zitten'

Even verderop in de gemeente Bronckhorst lopen twee mannen met dezelfde gedachten. Thrillerschrijver Charles den Tex en ondernemer Ton Schaapveld hebben samen het idee opgevat om een politieke partij op te richten: Bronckhorst Windturbine-vrij. Beiden hebben totaal geen kaas gegeten van de politiek, maar die uitdaging gaan ze graag aan. "In Bronckhorst hebben we de afgelopen jaren heel veel protesten gezien. Verschillende actiegroepen zijn opgestaan en we zien dat de huidige politiek misschien wel naar ons luistert, maar er niets mee doet", zegt Den Tex. "Wij denken dat we het verschil alleen maar kunnen maken als we echt aan tafel zitten", vult Schaapveld aan.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Politieke skills

In Ruurlo weet Jan Zappeij als geen ander hoe het werkt in de lokale politiek, maar voor Den Tex en Schaapveld is dat toch anders. "Ik denk dat het noodzakelijk is. Of ik een politiek dier ben, dat zeg ik nee", zegt Schaapveld. "Als je mij een jaar geleden had gevraagd of ik de politiek in zou willen, dan had ik waarschijnlijk nee gezegd. Voor Den Tex is dat anders: "Ik weet dat ik het wil en ik weet dat ik het kan."

Alternatief op zee

Zowel bij Burgerbeweging Berkelland als bij Bronckhorst Windturbine-vrij beseffen ze dat de energietransitie niet gestopt kan worden. "Wij willen de windturbines alleen niet op land, maar op zee", legt Schaapveld uit. "Daar draaien ze zonder subsidie, ze zijn hoger, ze zijn krachtiger en daar veroorzaken ze veel minder overlast dan hier bij ons op land."

Europees

"Misschien moeten we het onderwerp Europees bekijken", zegt Zappeij. "Wij hebben in het verleden landen in Zuid-Europa financieel gesteund. In Griekenland is bijvoorbeeld ruimte, misschien moeten we ze daar maar neer zetten.

Grootste partij

De partijen hebben mikken op veel zetels en willen een grote slag slaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar: "Ik denk dat we misschien wel vier of vijf zetels binnen kunnen slepen. Als je het omrekent naar het aantal mensen dat tegen windturbines op land is en als die dat ook echt belangrijk vinden en op ons gaan stemmen", zegt Schaapveld.

Zappeij is nog positiever: "Laten we bescheiden zijn: we komen als grootste partij uit de verkiezingen."