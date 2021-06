'Stimuleer Somalische vrouwen in Nederland om iets te maken van hun leven'

De helft van de Somalische vrouwen in Nederland werkt niet, maar ontvangt een uitkering. Wel is hun sociaaleconomische positie de afgelopen tien jaar iets verbeterd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Halima*, die zelf uit Somalië komt en in Nijmegen woont, vindt dat er iets moet veranderen. "Het beleid is niet streng genoeg. Deze vrouwen moeten gestimuleerd worden om iets te maken van hun leven", zegt ze.

Zelf gevlucht

Halima vluchtte ruim 25 jaar geleden met haar ouders naar Nederland. Ze bracht een groot deel van haar leven hier door en heeft weinig moeite gehad om mee te doen in de maatschappij. "Ik ben hier naar school gegaan, heb een mbo-opleiding afgerond, deed vrijwilligerswerk en werk nu in de zorg", zegt ze.

Nieuwkomers in Nederland mogen meer uitgedaagd worden, vindt Halima. "Ik zie veel mensen om me heen die de taal zouden moeten beheersen, maar zichzelf niet kunnen redden. Veel moeders zitten thuis en leven van een uitkering." Dat ligt volgens haar aan slap beleid en te weinig coaching. "Wees strenger. En help en motiveer deze mensen, zodat ze aan de bak kunnen. Voor hen is het ook niet leuk."

Moeite en trauma’s

Volgens Fatima Mohamud, een hulpverlener van Somalische komaf, speelt er meer. "Niet iedereen kwam naar Nederland toe met het idee om hier lang te blijven. Veel Somaliërs wilden na een tijdje weer terug en deden daarom niet veel moeite om te integreren", zegt ze. Vervolgens bleven veel van hen toch hangen, maar integreren was in die tijd niet verplicht.

"Somalische vrouwen zijn ook vaak alleenstaand. Ze moeten voor hun kinderen zorgen en tegelijkertijd leren leven in een nieuwe omgeving en cultuur", vertelt Fatima. Daarnaast zouden velen van hen ook te maken hebben met traumatische ervaringen. "En dan in die omstandigheden studeren of werken: daar is gewoon geen ruimte voor."

Nieuwe wet

De gemeente Nijmegen herkent de problematiek die Halima en Fatima schetsen. Een woordvoerder zegt dat het ook te maken heeft met de huidige inburgeringswet. "Doordat de verantwoordelijkheid bij de inburgeraar kwam te liggen, koos hij of zij niet altijd de juiste taalschool. Daardoor werd niet altijd het nodige niveau Nederlands behaald om aan een baan te komen."

In januari gaat de nieuwe inburgeringswet van start. Met die wet is het de bedoeling dat inburgeraars coaching op maat krijgen en de Nederlandse taal uiteindelijk op een zo hoog mogelijk niveau leren. "Hier zijn we blij mee. We zijn al bezig met de voorbereidingen en aan de hand van brede intakegesprekken bepalen we wat voor traject het best bij de inburgeraar past", zegt de woordvoerder.

Ook de gemeente Arnhem zegt actief bezig te zijn richting de nieuwe inburgeringswet. "Wij werken sinds dit jaar met coaches, die nieuwkomers met een persoonlijk plan intensief begeleiden", zegt een woordvoerder. De gemeente zou op die manier doelgerichter bezig zijn met het begeleiden van statushouders naar werk, om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen.

*De naam Halima is gefingeerd vanwege privacyredenen. De echte naam is bekend bij de redactie.

