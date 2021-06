Eindelijk snelheidsverlaging op dodenweg Apeldoorn, maar omwonenden niet gerustgesteld

In iets meer dan een jaar tijd zeker zeven zware ongelukken waarbij drie doden zijn gevallen. En dat allemaal op één weg. Kanaal Zuid staat inmiddels bekend als de ‘dodenweg’. Na een lange strijd van omwonenden grijpt de gemeente nu eindelijk in.

Langs het Apeldoornse deel van de 'dodenweg' gaat de snelheid bij wijze van proef tot het eind van het jaar van 80 naar 60 kilometer per uur. Deze week worden de verkeersborden opgehangen. Maar omdat de politie niet actief gaat handhaven, zijn omwonenden nog steeds zeer bezorgd.

‘Ik hou mijn hart vast’

“Voor deze pilot geven wij als rapportcijfer een 5,5, alleen een bordje plaatsen is wat ons betreft onvoldoende”, zegt omwonende Rijk Gerritsen.

“Ik hou mijn hart vast”, vult buurgenoot Marianne Moens aan. “Als er niet voldoende gehandhaafd wordt, dan is het de keuze tussen drie minuten later aankomen op bestemming of tussen zes plankjes liggen. Ik vrees dat veel bestuurders voor het laatste kiezen.”

Ik vind het een gehandicapte pilot

Ook omwonende Harry Averink heeft kritiek op de proef. “Ik vind het een gehandicapte pilot. De controle, toezicht en handhaving in de periode dat je overgaat van 80 naar 60 kilometer per uur moet je als politie begeleiden. Als je dat niet doet is het effect van de pilot een beetje zoek.”

Mensen in hun portemonnee raken

Toch zijn de omwonden blij dat met de proef in ieder geval een eerste stap wordt gezet naar een hopelijk veiliger Kanaal Zuid. Ze hopen en verwachten dat de snelheidsverlaging effect heeft en daarom definitief wordt. Al zijn volgens hen verdere maatregelen ook noodzakelijk.

“Er moet ook gehandhaafd worden in de vorm van flitspalen. Je haalt mensen nou eenmaal het snelst over als ze in hun portemonnee worden geraakt”, stelt Moens. Ook Averink pleit voor meer veiligheidsmaatregelen. “Ik vrees dat als er verder niks gebeurt dat het aantal ongelukken weer drastisch gaat stijgen en dat moet je niet willen als gemeente.”

De gemeente Apeldoorn verwacht aan het eind van deze week alle 60 kilometer-borden te hebben geplaatst.

