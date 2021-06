Gerda heeft de allerbeste 'Bob Ross' in huis

Burgemeester Sebastiaan van 't Erve riep mensen vorig jaar op een eigen Bob Ross te maken van de Lochemse Berg. Hij koos woensdag samen met Ellen van Slagmaat van Museum More en Lisette Lagerwey van de Muzehof de beste 'Bob-Ross-schilder'.

Van 't Erve: "Zoveel inzendingen had ik niet verwacht. Dat zoveel mensen plezier hebben gehad in het schilderen, dat vind ik geweldig." Samen met Ellen en Lisette bekeek hij de schilderijen. "Waar ik op let? We proberen de balans te zoeken naar wat is nu eigenlijk de essentie van de Lochemse Berg, samen met het plezier dat Bob Ross in zijn schilderwerk legde."

Magisch licht

Terwijl de jury de schilderijen bekijkt en beoordeelt mogen de schilders de echte Bob Ross-schilderijen bewonderen in de tentoonstellingszaal. "Wow'", zegt één van de deelnemers als ze de zaal binnenkomt. "Dat licht, het is bijna magisch." Zelf heeft ze ook geprobeerd om dat licht in haar eigen schilderij te krijgen: "Ik ben wel een aantal keer opnieuw begonnen, maar uiteindelijk ben ik tevreden." "Het is echt prachtig", zegt een ander.

Bob Ross. Foto: Bob Ross Inc

Iedereen is winnaar

Terug naar het restaurant van het museum, want de jury is er inmiddels uit. "Het was echt heel erg moeilijk", vertelt de burgemeester. "En eigenlijk zijn jullie allemaal winnaars, maar we hebben een keus gemaakt." En er zijn meerdere winnaars. Want ook de cliënten van zorginstelling ZoZijn hebben meegedaan aan de wedstrijd. Willemien en Bea van ZoZijn winnen deze wedstrijd. "De laatste reageert euforisch: "Oh, ah, wow hey", glimt Bea.

Paula wint de tweede prijs. In haar schilderij kijk je niet tegen de Lochemse Berg aan, maar kijk je vanaf de berg naar beneden en dat wordt gewaardeerd door de jury. De grote winnaar is echter Gerda Bink uit Nieuw-Wehl. "Je loopt op de Lochemse Berg en achter de boom gaat er iets gebeuren", begint de burgemeester zijn jury-oordeel. "In jouw schilderij ga je mee op avontuur".

'Ik heb er ook veel op geoefend'

"Dit had ik zeker niet verwacht", zegt Gerda Bink uit Nieuw-Wehl. Ze poseert naast haar 'Bob Ross', een schilderij met een bospad. "Ik kwam de oproep van de burgemeester tegen op de site van Omroep Gelderland en ik dacht: dat is iets voor mij." Maar dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. "Ik kwam een beetje in tijdsnood", vertelt Gerda. "Ik moest nu werken met acryl en normaalgesproken werk ik met olieverf."

Gerda kwam vroeger veel op de Lochemse Berg. Op het schilderij is een pad te zien. "Ik wil het gevoel uitbeelden van: we gaan het pad op en we doen het samen." Bij Bob Ross voert plezier de boventoon. Het maakt niet uit wat je doet, wat je schildert is goed. "Het was soms ook frustrerend hoor", vertelt Gerda. "Maar ik heb ook ontzettend veel plezier gehad."

Het winnende schilderij. Foto: Omroep Gelderland

Museum More heeft de deuren weer geopend en dat betekent dat de Bob Ross-tentoonstelling te zien is. Vanwege corona is de tentoonstelling verlengd tot en met 5 september. "En goed nieuws", zegt Ellen van Slagmaat van het museum: "Vanaf zaterdag mogen er weer meer mensen naar binnen, dus er komen duizenden extra kaarten beschikbaar."

