Zes jonge raven worden met zendertjes in de gaten gehouden

Zes jonge raven, die dit voorjaar geboren zijn op de Veluwe, hebben een zender gekregen. Daarmee willen onderzoekers te weten komen of de vogels in het natuurgebied samenwerken met de wolven, die eveneens op de Veluwe leven.

Buitenlands onderzoek toonde in het verleden aan dat wolven en raven elkaar helpen bij het vinden van een prooi. Raven volgen wolven op de voet, in de wetenschap dat een geslaagde jacht van de wolf ook hen vers vlees oplevert. Wolven profiteren op hun beurt van het gekrijs van raven, die een makkelijke prooi spotten en dat vocaal bekendmaken.

Spannend om meer te leren

De komst van de wolf naar de Veluwe heeft mogelijk positieve effecten op de kringloop van mineralen, zegt Bart Beekers van ARK Natuurontwikkeling. "De komst van de wolf is ook positief nieuws voor de raaf", legt hij uit.

"We zien dat de raven snel bij de prooi van een wolf zijn. Maar gaan ze die relatie ook echt weer aan, die samenwerking? We horen daar wel geluiden over van de faunabeheerders. Ze zien activiteit van raven in het veld en vinden ter plekke een wolvenprooi. Het is spannend om daar meer over te leren."

Enkele jaren geleden keerde de wolf terug in Nederland, na zo'n 150 jaar afwezigheid. Raven verdwenen op hun beurt in de vorige eeuw uit Nederland, nadat de publieke opinie zich tegen de vogels keerde en de raaf bestreden werd. Na herintroductie zijn er nu weer ongeveer 180 broedparen, maar de vogel behoort in Nederland nog steeds tot de bedreigde soorten.

De samenwerking tussen ARK Natuurontwikkeling, de Wageningen Universiteit en de Ravenwerkgroep is bijzonder, want er is in Nederland nog niet eerder onderzoek gedaan naar de verblijfplaatsen van jonge raven en hun terreingebruik.

Weinig bekend over jonge raven

De zenders van de jonge raven leveren daar ook gegevens over, net als over broed-, nest- en eetgedrag. De jonge raven kregen de zender op Koningsdag en zijn vorige maand uitgevlogen. Ze zullen de komende weken verder van het nest vliegen, aldus de wetenschappers.

Bart Beekers van ARK Natuurontwikkeling zegt dat het beter gaat met de raaf in Nederland, maar dat er nog heel weinig bekend is over de jonge raven. "De vraag is: zullen een aantal van die gezenderde raven straks aansluiting zoeken in een grotere groep? Worden het als het ware tijdelijk hangjongeren, voordat ze op 3-jarige leeftijd gaan broeden? Wat is hun gedrag en zullen ze samen gaan werken met de wolf?"