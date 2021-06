Oefenprogramma Gelderse profclubs met trainingskampen op Hollandse bodem

Vitesse gaat op trainingskamp naar Zeeland. NEC trekt naar de bossen van Hoenderloo en De Graafschap verblijft een aantal dagen in Zeist. Een overzicht van de oefenduels in de voorbereiding van de Gelderse clubs.

Voor Vitesse staat de komende weken in het teken van twee vroege piekmomenten. Dankzij de vierde plaats in de eredivisie plaatste de ploeg van Thomas Letsch zich voor Europees voetbal. In de derde week van juli is de loting in de voorronde van de Conference League en wordt duidelijk ten koste van welke tegenstander de Arnhemse club de groepsfase moet halen. De twee duels in die voorronde staan gepland op donderdag 5 en 12 augustus.

Zeeland

In aanloop naar het doel om Europees verder te komen, trekt Vitesse een aantal dagen naar Zeeland voor een trainingskamp. Daar oefent de Arnhemse club op 30 juni tegen AEK Athene. Op 2 juli, de laatste dag van het mini-trainingskamp, wordt gespeeld tegen Lokomotiva Zagreb uit Kroatië.

VFL Bochum

Bij die wedstrijden wordt vanuit landelijk coronabeleid vooralsnog nog geen publiek toegelaten. Vitesse speelt op 6 juli het volgende duel tegen de Denen van FC Nordsjaelland. Op 13 juli wacht OFI Kreta, drie dagen later volgt in het Duitse Gelsenkirchen Schalke 04. Op 23 juli is in Ter Wolde Go Ahead Eagles de tegenstander. Vitesse oefent daarna op 29 juli tegen VFL Bochum. Ook in stadion GelreDome wordt nog een wedstrijd gespeeld in de voorbereiding op het seizoen. Die tegenstander is nog onbekend.

Al-Jazira

Bij de kersverse eredivisionist NEC staat een trainingskamp in Hoenderloo in de boeken, zo liet trainer Rogier Meijer woensdag weten. NEC begint traditioneel tegen de amateurtak. Dat duel staat op 1 juli op de rol. Op 10 juli speelt NEC tegen de amateurs van AFC in het kader van het nieuwe sportpark van de Amsterdamse club. Verder wordt er door de Nijmeegse club geoefend tegen AZ (3 juli in Alkmaar), Heracles Almelo en RKC Waalwijk.

"We spelen bijna alleen tegen profploegen en dus vooral ook tegen eredivisieploegen", zegt trainer Rogier Meijer. "Dat helpt, omdat we ons natuurlijk graag willen meten met dit soort tegenstanders. De jongens zullen moeten wennen aan het niveau en dan weten we al een beetje waar we staan." NEC speelt in de voorbereiding ook nog een oefenwedstrijd tegen Al-Jazira uit Abu Dhabi.

Trainingskamp in Zeist

De Graafschap belegt van 8 tot en met 10 juli een trainingskamp in Zeist. Het eerste oefenduel staat gepland voor 3 juli in het Achterhoekse Silvolde. Ook dat duel is nog zonder publiek. De eerste training is komende zaterdag in Westendorp en kent na overleg met de gemeente Oude IJsselstreek ook nog een besloten karakter. Het trainingskamp wordt afgesloten met een duel in Spakenburg tegen IJsselmeervogels.

Op zaterdag 17 juli staat bij vv Doetinchem een duel op de rol tegen FC Eindhoven. Bij die wedstrijd is waarschijnlijk beperkt publiek toegankelijk om de selectie van de nieuwe trainer Reinier Robbemond te aanschouwen. Zeker is inmiddels ook dat De Graafschap op 24 juli tegen Telstar met publiek mag spelen in het eigen stadion in Doetinchem. Vervolgens wordt er ook nog geoefend tegen De Treffers en Heracles Almelo.