Ondanks de coronacrisis staat Gelderland er helemaal niet zo slecht voor

De economische gevolgen van de coronacrisis zouden desastreus zijn, zo voorspelden economen en experts iets meer dan een jaar geleden. Toch hebben de voedselbanken in Gelderland het niet drukker gekregen het afgelopen jaar. Ook de werkgelegenheid trekt weer aan en het aantal ww-uitkeringen in de provincie is dalende, meldt het UWV. "We hebben geluk gehad."

De voedselbank in Nijmegen was op de ergste scenario's voorbereid, zegt projectleider Hans van der Westen: "Wij zijn in het begin van de crisis gewaarschuwd voor een toename van 25 procent. Maar dat is uitgebleven. Gelukkig maar."

Ook voedselbanken elders in Gelderland hebben geen enorme stijging gezien in het aantal aanmeldingen, of zelfs een afname. "Wij hebben lokale sponsors die zich gingen verdringen met de gedachte 'jullie zullen het wel nodig hebben'. Ik heb bedankt en gezegd, als we het nodig hebben, in najaar 2021 bijvoorbeeld, dan bellen wij u", zegt Gert de Vrieze van de voedselbank in Zutphen.

Geluk

Zijn we aan een erge crisis ontsnapt, of moet het ergste nog komen? Allebei een beetje, zegt Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie van de Radboud Universiteit. "Het Centraal Plan Bureau voorspelde deze week dat de economie snel en krachtig gaat herstellen, de werkgelegenheid neemt ook toe. We hebben het geluk dat de overheidssteun zover is doorgeschoven dat het nu samenvalt met het herstel van de crisis."

De vraag blijft wel wat gaat gebeuren met het wegvallen van de coronasteunpakketten. Knoben: "De economie zal het binnenkort weer op eigen kracht moet doen. Maar veel bedrijven zullen schulden hebben opgebouwd. Ga je dat kwijtschelden? Uitstellen? Daar worstelt de overheid nu wel mee."

Vertrouwen

Gelderland doet het in de cijfers relatief goed in vergelijking met andere regio's, blijkt uit cijfers van het CBS. Zo staat onze provincie op de vierde plek als het gaat om toenemend ondernemersvertrouwen en omzetverwachting van provincies in Nederland. In het vertrouwen in de werkgelegenheid scoort Gelderland zelfs een derde plek. En volgens het UWV daalden in mei de ww-uitkeringen in Gelderse regio's in vrijwel alle sectoren ten opzichte van een maand eerder.

Dat heeft alles te maken met de sectoren die landelijk het zwaarste zijn getroffen, zegt Knoben. "Bijvoorbeeld het vliegverkeer en Schiphol. Daar zijn enorme klappen gevallen. Of het toerisme en recreatie. Daar zijn we hier minder afhankelijk van." Als voorbeeld noemt hij de regio Nijmegen, waarde economie voor een groot deel uit publieke sector bestaat. "Hier zit een grote universiteit, een groot ziekenhuis. Dat is minder gevoelig voor fluctuaties. Hetzelfde geldt voor Wageningen."

Dramatische verhalen

Qua recreatie in de Veluwe is het erg verschillend per bedrijf, zegt hij. "De bungalowparken hebben aan de ene kant natuurlijk kunnen profiteren van vakanties in het binnenland. Maar er is ook veel dicht geweest." Want ook al is de economie herstellende en is Gelderland aan een doemscenario ontsnapt, voor veel individuele ondernemers en bedrijven gaat die vlieger niet op. "Er zitten nog steeds veel dramatische verhalen in die cijfers."

De verwachting op de langere termijn tot aan 2025 is nog steeds minder positief dan zonder corona, zegt Knoben: "Die klap haal je niet zomaar even in. Maar als je de situatie nu vergelijkt met de voorspellingen die er in het begin gemaakt worden, zijn die niet uitgekomen. Er is gelukkig op tijd gehandeld."

