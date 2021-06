Agenten moeten zich verantwoorden voor undercoveractie in afpersingszaak De Groot

De agenten die hebben deelgenomen aan de undercoveroperatie in de zaak van de afpersing van fruithandel De Groot in Hedel, worden nog gehoord voor de rechter. Dinsdag en woensdag waren er twee voorbereidende zittingsdagen.

Al twee jaar vinden er aanslagen plaats op medewerkers en ex-medewerkers van het bedrijf. Ook andere burgers zijn het mikpunt geweest van aanslagen.

December vorig jaar werd in het politieonderzoek een WOD-operatie uitgevoerd. WOD staat voor Werken Onder Dekmantel. Een verdachte in deze zaak werd naar eigen zeggen in een busje getrokken door vier gevaarlijk uitziende mannen en bedreigd. Daarbij heeft hij verklaringen afgelegd over andere verdachten.

Ongeloofwaardig

De vier mannen bleken undercoveragenten te zijn. Volgens het Openbaar Ministerie ging de actie er veel gemoedelijker aan toe en stapte de verdachte vrijwillig in. De advocaten van de man vinden dit ongeloofwaardig. Ze achten het onwaarschijnlijk dat hun cliënt 's avonds in het donker bij vier mannen in een busje is gestapt.

Van de WOD-operatie zijn geen opnames gemaakt, waardoor de actie dus niet te controleren is door advocaten en rechters. Daarom wil de rechtbank nu ook dat de betrokken politiemensen worden gehoord.

De rechters willen dat dit ook gebeurt bij de twee agenten die op 2 januari een gesprek hebben gehad met hoofdverdachte Ali G. Volgens G. is hem gevraagd te bemiddelen om de aanslagen te laten stoppen en is hem in ruil daarvoor strafvermindering aangeboden. De rechtbank wil hier ook meer over weten.

Topcriminelen

De rechtbank wil ook dat topcriminelen Piet Costa en Piet S. worden gehoord. Zij zouden informatie hebben over contacten die directeur William de Groot van de fruithandel zou hebben met een bekende uit de cocaïnehandel. Een contact dat van meet af aan is ontkend door De Groot.

Voorlopig blijven alle zeven verdachten die de afgelopen dagen voor de rechter stonden nog in de cel. Een minderjarige verdachte mag de zaak wel verder afwachten in een jeugdinstelling. De rechtszaak gaat 7 september verder. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld.

