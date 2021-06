Berends overweegt actie tegen hoogleraar na uitspraken over omkoping

De Vries was vorige week zeer kritisch op het herindelingsvoorstel van Scherpenzeel en Barneveld. Hij ging in op de rol van de gemeente Barneveld.

"Eerst is het 'we willen langzaam naar elkaar toe groeien', maar als puntje bij paaltje komt is dat ineens niks meer. En dan blijkt een paar maanden later dat ze vragen om een extra stationnetje, extra financiële middelen en dan zijn ze voor herindeling. Ik vind dat omkoping, mag ik dat zo zeggen?", sprak de hoogleraar.

De provincie wil Scherpenzeel en Barneveld fuseren, tegen de wil van Scherpenzeel in. Een week later - in een volgende vergadering - reageert Berends op de uitspraken: "Als mijn Staten, het college in dit geval, worden beticht van omkoping dan gaat er bij mij een alarmbel af", zegt Berends woensdag. "Dit soort bewoordingen raken de wetenschappelijke integriteit in mijn beleving, dat moet je bloedserieus nemen."

Ook Markink niet blij met woorden De Vries

De commissaris van de Koning zegt zich nog te beraden op wat voor actie hij kan en wil nemen. Ook gedeputeerde Jan Markink reageerde op de uitspraken van De Vries. Hij moest zichtbaar op z'n woorden letten en kwam vervolgens tot 'als wetenschapper had ik dit niet zo gedaan. Het zijn grote woorden die niet gestaafd kunnen worden.'

Zie ook: 'Annexatieprocedure' en 'Barneveld is omgekocht', verwijten over en weer tijdens fusiegesprek

De Vries is zich van geen kwaad bewust zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Ik snap dit niet. Er gaat veel geld naar Barneveld en als je elkaar bevoordeelt ten opzichte van de positie van de ander, neigt dat naar omkoping. Barneveld wordt goed bevoordeeld ten opzichte van de positie van Scherpenzeel. Het bewijs ligt op tafel."

'Geen behoorlijk bestuur'

De Vries sprak op persoonlijke titel en werd door een burgerinitiatief gevraagd om in te spreken. Hij was ook lid van de spiegelgroep, die moest reflecteren op het hele proces. "We hebben toen op verzoek van de provincie Scherpenzeel aan tafel gevraagd. Als ze dan binnen vijf minuten weer naar buiten worden gestuurd, vind ik dat geen gedrag dat hoort bij behoorlijk bestuur."

De eventuele acties zegt De Vries af te wachten. "Ik zie het wel."