Mikkel Duelund nu al gelukkig bij NEC: 'Voor Denen betekent Nederland ontwikkelen en echt voetballen'

NEC begon woensdag aan het nieuwe seizoen. Op sportcomplex De Eendracht bij het stadion werkte de selectie van de kersverse eredivisionist zijn eerste training af. Vanwege de coronamaatregelen was die voor supporters van NEC besloten. Ook de van Dinamo Kiev overgekomen aanvaller Duelund ontbrak nog.

"In Nederland is het belangrijk dat je direct een sofinummer hebt", legde technisch directeur Ted van Leeuwen zijn afwezigheid uit. "Wij dachten dat het in 20 minuten wel gepiept zou zijn. Het duurde bij de gemeente helaas twee uur. Daarom was hij er nog niet."

Ontwikkelen

Na de training meldde de 23-jarige Deen zich toch nog even bij de media om zijn keuze voor NEC toe te lichten. "Voor mij was het belangrijkste dat ik bij een club terecht zou komen om daar echt te kunnen spelen. Het moest ook een club zijn die mij echt graag wilde hebben. Daarnaast hou ik van de eredivisie. Ik heb al veel wedstrijden gezien van NEC. In deze competitie kun je jezelf ontwikkelen en beter worden. Dat is typisch Nederlands."

"De manier van voetballen hier spreekt mij aan", vervolgt Duelund. "Het is niet zo afwachtend. Je ziet meer uitslagen van 3-2 dan 1-0 bij jullie. Weinig doelpunten hoort wel bij Denemarken. Het voetbal daar is met veel mensen achter de bal en counteren. De eredivisie in Nederland is aantrekkelijker. Er wordt voetbal gespeeld. Daarom komen Denen hier ook graag spelen. Met veel landgenoten die in de eredivisie hebben gespeeld, heb ik contact gehad."

Duelund speelde, mede door een blessure, het afgelopen seizoen weinig wedstrijden bij Dinamo Kiev. "Ik heb drie jaar in Rusland gezeten en heel veel geleerd. Er zaten veel moeilijke momenten tussen, maar ik neem nu wel veel dingen mee naar NEC waar ik mijn voordeel mee kan doen."

Op de radar

Van Leeuwen is in zijn nopjes met de veelzijdige Dueland. "Dit is wel een hele bijzondere", schetst de technisch directeur. "Hij speelde op zijn achttiende in het eerste van FC Midtjylland. Ik heb hem in mijn tijd bij Esbjerg vaak gezien. Daar was hij fenomenaal. Toen heeft Kiev hem ook gekocht, voor vijf miljoen euro. Maar vervolgens liep hij een blessure op. Hij kwam op de bank terecht. Kiev is ongenaakbaar en speelt fantastisch voetbal. Wij hebben hem op de radar gehouden en kregen nu de kans om hem te huren. Hij kan overal in de aanval spelen."

Aantrekkelijk

De vierde versterking is zelf ook overtuigd van zijn kunnen. "Ik weet dat ik kwaliteit heb. NEC heb ik al vaak zien spelen en ik zie mezelf al helemaal spelen in dit team. Je hebt ploegen die afwachten en verdedigen, maar ook teams die altijd willen aanvallen. Dit NEC wil dat laatste en wat ik zie gebeurt dat met een idee. Dat is voor mij belangrijk. Dat we ballen vasthouden waardoor ik doelpunten kan maken. We weten nog niet hoe we precies gaan spelen. Het team moet nog gevormd worden, maar op basis van gesprekken met de trainer denk ik dat het aantrekkelijk gaat worden om te zien."