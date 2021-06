Minder parachutevluchten op Teuge: hard gelag voor vliegveld, rust voor omwonenden

De Twellonaar kijkt uit naar de twee parachutevrije dagen die de provincie wil invoeren. "Dat is grote winst. Van die dagen gaan we genieten." De kans is wel dat het op andere dagen drukker wordt. "Die vluchten zullen worden ingehaald, maar daar tegenover staat wel voorspelbare rust."

Klachten

Al zo'n tien jaar sturen Boreel en andere omwonenden - verenigd in het Platform Vlieghinder Teuge - hun klachten over geluidshinder, te laag vliegende vliegtuigen of vliegtuigen die over verboden gebied vliegen, naar de provincie. "We hebben nooit gemerkt dat daar iets mee gedaan werd, of dat er enig begrip was voor de hinder. Dat wordt nu wel erkend, dat is een begin."

Paracentrum Teuge verzorgt de parachutesprongen op het vliegveld, jaarlijks zo'n 10.000 stuks. "Omgerekend zo'n 2200 vluchten, dat aantal is al jaren stabiel", vertelt directeur Simon Woerlee.

Parachutevrije dagen - twee per maand die in het weekend moeten vallen - ziet hij niet zitten, omdat het nu al heel lastig is om de sprongen last-minute goed te plannen. "We zijn er zeer ongelukkig mee. We hebben een beperkt luchtruim in Nederland en we hebben te maken met Nederlands weer, dus we hebben alle dagen nodig."

'Geofferd op oneerlijke basis'

Bij het paracentrum is volgens Woerlee al veel geïnvesteerd om stiller te vliegen. "We zijn de laatste 15 jaar met de nieuwste technieken meegegaan, maar beter kan op dit moment niet." Dat de provincie omwonenden nu tegemoet wil komen met twee parachutevrije dagen, vindt hij niet kunnen. "Ik vind dat we de dupe worden. Wij worden geofferd op oneerlijke basis."

Volgens de directeur komt de geluidsoverlast niet alleen van de para's. "Paravluchten zijn minder dan 10 procent van alle vluchten op dit vliegveld. Alles bij elkaar geeft dit misschien hinder, maar dat daar nu de paravluchten uit worden gepikt en alleen die beperkt worden, vind ik onredelijk."

Paravluchten: meest storend

Volgens omwonenden zijn het zeker niet alleen de paravluchten die voor overlast zorgen, maar toch worden deze vliegtuigen wel als het meest storend ervaren. "Het zijn een van de luidruchtigste toestellen hier, ze stijgen op en vliegen telkens rondjes omhoog in hetzelfde gebied. Daardoor is het op een mooie zomerse dag eigenlijk nooit meer stil hier", vertelt Boreel.

De provincie erkende recent dat de hinder op de grond het gevolg is van de paravluchten, zoals omwonenden aangeven. Het paracentrum snapt dat Gedeputeerde Staten in een spagaat zitten.

"Maar het is niet redelijk om te vragen aan ons wat wij niet kunnen: namelijk stiller vliegen. Daarom stel ik aan de provincie voor dat we samen afspreken dat wij investeren in de nieuwste technieken, zodra die voorhanden zijn. Dat is redelijk naar ons toe en dat biedt toekomstperspectief", aldus Woerlee.

Provinciale Staten besluiten

Het laatste woord is uiteindelijk aan de leden van de Provinciale Staten, zij bepalen of de parachutevrije dagen er komen, of niet. Buurtbewoner Boreel hoopt dat het volgende zomer af en toe rustig wordt in zijn tuin. "Ik hoop dat de Statenleden hun rug recht houden."

