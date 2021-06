Schoolreisjes gaan op sommige plekken toch gewoon door

Volgens Ronald Lantink, één van de organiserende ouders, was het nog heel wat werk om het schoolreisje voor elkaar te krijgen. De school gaat met acht klassen, en dat betekende overeenstemming bereiken met alle leerkrachten, de ouderraad én de schoolreiscommissie. "Dat had wel wat voeten in de aarde. Maar ouders staan er nu wel meer voor open, merken we."

Het was bij het plannen van het uitje ook nog afwachten in hoeverre de coronaregels versoepeld zouden worden. "Als alternatief hadden we daarom de plaatselijke voetbalvereniging om op terug te kunnen vallen, mochten de versoepelingen teruggedraaid worden en Hof van Eckberge toch niet open zijn."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Heel jammer'

Toch is er bij lang niet alle scholen animo een reisje of een schoolkamp te organiseren. Volgens Rob van Ooijen van de Algemene Vereniging van Schoolleiders kiest het merendeel er zelfs voor om niet te gaan.

"Het is natuurlijk heel jammer dat het niet door kan gaan. Maar vanuit het OMT wordt nog steeds geadviseerd om niet te gaan, om het aantal reisbewegingen te beperken. De meeste scholen houden zich daar dus aan, denken wij."

Dicht bij huis

De Schakel heeft ervoor gekozen dit jaar dichtbij huis te blijven vanwege de maatregelen. Dat betekent dus ook geen schoolbus, maar ouders die hun kroost zelf afzetten bij het Belevingspark in het hof in Eibergen. Ronald: "We wilden de kinderen dit niet ook nog ontnemen in dit uitjesloze coronajaar."

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis

Luister hieronder naar verslaggever Vera Eisink.