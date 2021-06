Marinier Robin loopt vijf marathons in vijf dagen: 'Alles is een beetje stijf'

Niet nog een keer! Dat is wat het lijf van Edenaar Robin Imthorn zegt nadat hij vijf marathons in even zo veel dagen liep. Hij vraagt daarmee aandacht voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij militairen. Na een uitzending naar Uruzgan kreeg hij er zelf mee te maken.

"Een wond in het hoofd waarover gesproken mag worden", zegt marinier Robin over PTSS, daags nadat hij succesvol zijn vijf marathons liep. Aan die sportieve uitdaging hield hij alleen een lichamelijke kwetsuur over: "Qua spieren voel ik me nog redelijk oké, alles is een beetje stijf na vijf dagen lopen. Maar de grote teen van mijn rechtervoet is wel ontstoken. Dat voelde ik op de één-na-laatste dag al."

Goed in het koppie

Zijn marathons gingen hem goed af, vertelt Robin. "Het was fysiek zwaar, maar ik kon goed in het ritme komen. In het koppie ging het ook goed, waardoor ik positief kon blijven ondanks de vermoeidheid. Op zware momenten heb ik aan mijn gezin gedacht en aan voor wie ik dit allemaal deed."

Luister hier naar een gesprek met Robin over zijn ervaringen onderweg:

En dat zijn dus lotgenoten met PTSS. Daarvoor kan volgens Robin nooit genoeg aandacht zijn. "De hulp bij PTSS is er al wel, maar de bespreekbaarheid kan beter."

Bij hem zelf ging het mis toen hij in Uruzgan collega's op een bermbom zag rijden. Hij moest daarna 'levensreddende handelingen' verrichten en dat beeld liet hem niet meer los. Inmiddels is de marinier van PTSS hersteld.

Overwinning

Een overwinning op zichzelf boekte Robin onderweg ook. "Op de laatste dag zou ik 48 kilometer lopen. Maar na 42 kilometer was de laatste marathon gelopen en vond ik het genoeg geweest. Ik heb mijn doel gehaald."

