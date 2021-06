Heidi kan niet wachten tot Elton John in GelreDome staat

Elton John komt naar de Arnhemse GelreDome. De zanger is bezig met een afscheidstournee waarbij elk concert zo snel uitverkocht is dat de Brit in België al twee extra shows heeft ingelast. En nu hij ook naar Gelderland komt, worden ook hier de fans dolenthousiast.

Maar ze moeten wel wat geduld hebben. De 74-jarige komt volgens zijn planning pas in juni volgend jaar naar onze provincie. Dat geduld heeft Heidi Touw wel. Zij vindt Elton John een rasartiest en een zanger die met zijn nummers mensen ook echt kan raken.

"Ja, hij is ontzettend goed op de piano en daarnaast kan hij met zijn nummers ook een verhaal vertellen. Het gaat ook echt ergens over. Het gaat over verdriet, over leuke dingen, maar ook over pijn", vervolgens zingt Heidi I'm Still Standing als voorbeeld.

Zelfde stem

Als lid van het ensemble WanderingWest in Nijmegen heeft Heidi vlak voor de coronacrisis tribute-optredens gedaan. Daarbij heeft zij verschillende hits van Elton John gezongen. Zij is zelf graag aan het stoeien met zijn ballads.

De snellere nummers passen eigenlijk wat minder goed bij haar. Maar qua stem past het weer perfect. "Mijn stem is een alt en die van Elton ook, dus dat is geen probleem."

Elton levert werk op

De afgelopen maanden zijn zwaar geweest voor de zangeres. "Ja het ensemble ligt eigenlijk een beetje op zijn gat. Het is gewoon moeilijk om optredens te krijgen. Maar nu Elton John weer verder gaat met zijn afscheidstournee hoop ik dat wij ook weer meer werk hebben. Ik ben ook maar een zzp'er. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen. En natuurlijk wil ik wel een kaartje kopen. Al moet ik daarna wachten tot juni 2022."

Als afsluiting zingt Heidi Don't Let the Sun Go Down on Me. Dat doet zij op zo'n gevoelige manier dat Elton John trots op haar zou zijn.

