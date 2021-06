Meer scheepsongevallen in Gelderland: toename van 10 procent

In Gelderland zijn vorig jaar meer scheepsongevallen geweest dan het jaar ervoor. Uit cijfers van de landelijke Scheepsongevallenregistratie (SOS) over 2020 en 2019 blijkt dat het aantal ongevallen op het water met 10 procent is toegenomen, van 102 naar 116 incidenten.

In 64 gevallen ging het om niet ernstige scheepsongevallen. In 28 gevallen was het scheepsongeval niet ernstig, maar was er wel sprake van schade. Bij de resterende incidenten, 24 in totaal, gold het scheepsongeval als 'ernstig'. Dat betekent dat een schip niet verder kan varen, dat er schade is aan de lading of infrastructuur en dat de vaarweg gestremd is, of dat er slachtoffers gevallen zijn.

Van een ernstig ongeval was bijvoorbeeld sprake op 12 juni binnen de gemeentegrenzen van Zutphen. Bij het onderdoor varen van de bruggen ramde een afvarend geladen binnenschip toen twee brugpijlers. Dat leverde forse schade op aan de stuurhut. Ook lag het treinverkeer tussen Dieren en Zutphen, dat over de brug rijdt, geruime tijd stil.

Bekijk de kaart van LocalFocus. De tekst gaat daaronder verder. Klik op een blauwe, oranje of rode stip om de details te zien.