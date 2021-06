Duiven wil arbeidsmigranten huisvesten in kantoorpand: buurt onaangenaam verrast

Het voormalige pand van Vivare aan de Visserlaan in Duiven wordt mogelijk een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. Het college van burgemeester en wethouder heeft besloten in principe en onder voorwaarden in te stemmen met medewerking om deze opvanglocatie te kunnen realiseren. Buurtbewoners en naastliggende bedrijven zijn onaangenaam verrast door het nieuws.

Er is in de regio veel vraag naar geschikte huisvesting voor buitenlandse werknemers. Het kantoorpand aan de Visserlaan staat al enkele jaren leeg en zou omgebouwd en geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning. Er kunnen één- en tweepersoonskamers voor arbeidsmigranten gerealiseerd worden. Er zou dan plek zijn voor 75 tot 95 werknemers.

Midden in de kern

Buurtbewoners en eigenaren van omliggende bedrijven zijn ontstemd door het nieuws. Ze zeggen vooralsnog niet door de gemeente over het voorstel te zijn geïnformeerd. "Bovendien is dit midden in de kern van Duiven, dat lijkt me geen wenselijke plek", laat een buurtbewoner weten.

Ook bij kantoren aan de Visserlaan is de boodschap niet goed gevallen. Eigenaren maken zich zorgen over eventuele overlast van de arbeidsmigranten. "We waren ook graag in het overleg hierover meegenomen. Nu lijkt het al beklonken", laat één van de kantooreigenaren weten. "Bovendien gaat het om een grote groep, bijna honderd man."

Leden van de wijkraad, buurtbewoners en bedrijven willen met elkaar in gesprek en beraden zich op acties.