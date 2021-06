Schimmenspel rond Klaas-Jan Huntelaar bij NEC: 'Er is doorlopend contact'

Lasse Schöne speelde twee jaar met Huntelaar bij Ajax. De 35-jarige Deen koos al voor NEC. Hij tekende zelfs voor twee seizoenen. "Wij hebben doorlopend contact, altijd gehad. Ja, ik heb het ook wel eens met hem over NEC gehad", vertelt de middenvelder na de eerste training in Nijmegen. "Maar niet in de context zoals jij denkt", voegt hij er lachend aan toe. Of Schöne de hele waarheid spreekt, is natuurlijk niet te zeggen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Kwaliteit

Eerlijk is Schöne zeker als het gaat om de wens zijn loopbaan samen met Huntelaar bij NEC af te sluiten. "Dat zou geweldig zijn. Een hele grote persoonlijkheid en een goed mens. Hij is liefhebber. Dat zag je ook toen hij vorig seizoen nog voor Schalke koos. Hij is inderdaad altijd fit en maakt overal zijn goals. Dat is nooit een issue geweest." Weer die lach: "Ik zou hem er natuurlijk heel graag bij hebben. Zijn kwaliteiten zijn welkom. Zelfs op de training wil hij nooit verliezen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Schöne: "Klaas-Jan is welkom". Foto: Omroep Gelderland

Ook Ted van Leeuwen heeft al jaren een goede band met Huntelaar. De technisch directeur van NEC haalde de spits van onder meer AC Milan en Real Madrid in het begin van zijn loopbaan naar AGOVV Apeldoorn. "Het zou mooi zijn", glimlacht Van Leeuwen als het gaat om de interesse van NEC. "Natuurlijk heb ik contact met hem. Maar dat was een jaar geleden en drie maanden geleden ook. Dus het zegt niks. Wat hij zegt? Ik ben niet zijn woordvoerder. Dat zal je hem zelf moeten vragen."

Even ophalen

Dan is er nog Rogier Meijer die in de jeugd van De Graafschap met Huntelaar speelde. Beiden zijn rasechte Achterhoekers. Meijer is nu de hoofdtrainer van NEC. "Ted heeft veel contact met hem", reageert Meijer. "Lasse kent hem vanuit zijn Ajax-periode. De beslissing ligt natuurlijk helemaal bij Klaas-Jan zelf. Ik kan er daarom ook niet veel van zeggen. Natuurlijk is hij iemand die nog steeds kwaliteit heeft en anderen beter kan maken. Mocht het ooit zover komen, haal ik hem wel even op."

Schöne: "Hij moet het zelf rustig gaan uitzoeken tijdens zijn vakantie. Wat is het beste voor hem en zijn familie. Ik ken Klaas-Jan goed genoeg. Niemand anders gaat die beslissing voor hem maken."

Zie ook: Ambitieus NEC hoopt te stunten met Klaas-Jan Huntelaar