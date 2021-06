Invoering statiegeld op kleine plastic flesjes zorgt voor heel veel werk bij dit bedrijf

"Het is hartstikke druk bij ons", vertelt monteur Michel Diks terwijl hij een nieuwe machine installeert bij Albert Heijn in Hengelo. Hij en zijn collega's zijn al maanden bezig door het hele land emballagemachines te updaten of te vervangen. Daarbij houden ze ook rekening met het feit dat supermarkten vanaf 1 juli meer flessen retour krijgen.

Fijngeperst

In de huidige situatie zouden de magazijnen van de supermarkt bomvol staan met lege pet-flessen. Maar de nieuwe machines van het Apeldoornse bedrijf hebben een handig trucje. "De flessen worden fijngeperst", licht Diks toe. "Daardoor kan je veel meer capaciteit kwijt dan wanneer je de flessen in een grote zak laat vallen. Dus het scheelt je qua opslag heel veel ruimte."

De flessen worden fijngeperst en nemen dan minder ruimte in beslag. Foto: Omroep Gelderland

TOMRA Systems is er druk mee. Foto: Omroep Gelderland

Overal inleveren

De nieuwe emballagemachines kunnen alle pet-flessen met statiegeld herkennen. Volgens Walter Noppers van TOMRA Systems is dat goed nieuws voor de consument: "Als je een petfles bij de Aldi koopt, kan je hem bij de Albert Heijn inleveren. Of koop ik hem bij de Lidl, dan kan ik hem bij de COOP of de PLUS inleveren. Je hoeft dus niet meer naar een speciale winkel, maar je kan het overal inleveren."

Supermarkten die de nieuwe emballagemachines van het Apeldoornse bedrijf hebben, zijn volgens Noppers klaar voor de toekomst. Want vanaf 31 december 2022 komt er ook statiegeld op blikjes. "Onze machines werken met camera's. Dus met een kleine update kunnen we ook de blikjes herkennen."

Wie statiegeld retour wil krijgen moet zowel bij de grote als de kleine petfles rekening houden met een paar zaken. (1) Het statiegeldlogo moet op de fles staan. (2) De barcode moet goed scanbaar zijn. (3) De fles is onbeschadigd. Het is optioneel om de flessendop in te leveren, maar ook deze kunnen worden gerecycled.

12.000 verplichte innamelocaties

Naast de grotere supermarkten, kun je als consument op meer plekken je statiegeldfles kwijt. Bemande treinstations en bemande tankstations langs de snelweg zijn vanaf 1 juli ook verplicht om statiegeldflessen in te nemen. Volgens Statiegeld Nederland zijn er straks in Nederland 12.000 verplichte innamepunten.

Sportverenigingen

In totaal komen er ook 61.000 vrijwillige innamepunten bij bijvoorbeeld sportverenigingen, bioscopen en horecabedrijven. Deze locaties mogen zelf kiezen of ze de 15 of 25 eurocent statiegeld teruggeven aan de consument. De statiegeldopbrengst kan aan een erkend goed doel naar keuze worden overgemaakt. Statiegeld Nederland maakt de opbrengst dan rechtstreeks over naar het gekozen doel. Sportverenigingen mogen de statiegeldopbrengst gebruiken om de eigen club te sponsoren.

Door ook statiegeld in te voeren op kleine plastic flesjes hoopt Statiegeld Nederland dat er minder zwerfvuil op straat belandt. Het doel is om via de innamepunten 90 procent van de plastic flessen te recyclen.