'Je kunt er een leven mee redden', roep om AED bij elke sportclub

Op steeds meer sportvelden hangt een AED (Automatische Externe Defibrillator), maar opvallend genoeg hebben de grootste sportbonden in ons land geen idee op hoeveel plekken dat precies het geval is. Dat blijkt uit navraag van Omroep Gelderland. Marc Brouwer, cardioloog in het Radboudumc en landelijk vertegenwoordiger van cardiologen op het gebied van reanimatie, is al jaren bezig met een lobby en hoopt dat de AED en reanimatiekennis nu eindelijk hoger op het prioriteitenlijstje komen bij de bonden.

Met de beelden van de reanimatie van de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens het EK op het netvlies, schoten twee weken geleden de aanmeldingen voor reanimatiecursussen in Nederland omhoog. Toch is de vrees dat het bij een korte piek blijft.

AED maakt het verschil

De AED was niet het alleen het laatste redmiddel van de voetballer die op het veld een harstilstand kreeg, het is bovenal een heel kansrijk redmiddel. Iets dat Brouwer niet vaak genoeg kan benadrukken. "Een BHV'er kan zonder een AED wel een hartmassage geven en beademen, maar dat apparaat maakt écht het verschil. Eigenlijk zou er op elke sportclub één moeten hangen, dat is het minimum."

Des te pijnlijker is het dan ook dat de lobby, die ze na het incident met Abdelhak Nouri in 2017 zijn gestart, bij de grootste sportbond (KNVB) nog niet tot een nationale implementatie op de sportvelden heeft geleid. "We doen ons best, maar eigenlijk moet je elke dag pushen, anders verslapt de aandacht."

Kosten maken voor uitzonderlijke incidenten

Uit een rondgang van Omroep Gelderland langs de grootste sportbonden in Nederland blijkt dat het al een hele opgave is om überhaupt adequate informatie te verkrijgen over het aantal aangesloten verenigingen dat beschikt over een AED en BHV'ers met de juist ervaring. Bij de tennisbond (KNLTB) en de hockeybond (KNHB) benadrukken ze het belang wel en weten ze ook dat op steeds meer locaties een AED hangt.

Zo vaak komt een hartstilstand nu ook weer niet voor

De KNVB, met meer dan een miljoen leden, geeft aan dat 85 procent van de aangesloten verenigingen over een AED zou beschikken, maar waar dat getal precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Ze streven wel naar volledige dekking maar zien niets in de verplichting van een AED. Dat zou de vrijwilligers bij verenigingen verder onder druk zetten. "Je verplicht clubs kosten te maken voor uitzonderlijke incidenten, want zo vaak komt een hartstilstand nu ook weer niet voor."

De Nederlandse Golf Federatie , ook in de top-5 van grootste sportbonden, heeft als enige bond wel direct een compleet beeld paraat als we ze bellen. Zo weten ze dat er bij elke golfbaan minsten één AED aanwezig is op een vaste locatie (vaak zelfs meerdere AED's) en zit er in de buggy van marshals ook een AED. Ze zijn zich bewust van de risico's die veel leden in hun bestand (vaak wat oudere mensen) lopen op het gebied van hartproblematiek.

Cardioloog Brouwer vindt het contrast tussen de Golfbond en de andere bonden schrikbarend groot. "Zeker als je ziet dat het op het voetbalveld ook echt wel voor komt". Toch onderstreept hij wel de lezing van de KNVB dat een hartstilstand niet al te vaak voor komt.

"Maar op het moment dat het gebeurt kun je een leven redden als je er met een AED binnen zes minuten iets van maakt. En diegene gaat gewoon dood als je niet start met reanimeren, of pas te laat met een AED aan komt zetten. Dat is een behoorlijke afweging, denk ik. Als je dat apparaat niet hebt, kun je doen wat je wil, maar zijn je kansen veel slechter want een ambulance is er lang niet altijd binnen zes minuten."

Je zou als bond ook iets kunnen bedenken waardoor het wél lukt

Hij gaat verder: "Ik snap dat het een investering is (gemiddeld 1500 euro voor de aanschaf, red.), en dat het voor kleine verenigingen echt veel geld is, maar je zou als bond ook iets kunnen bedenken waardoor het voor die verenigingen wel lukt. Denk aan samenwerken met de gemeente bijvoorbeeld, door de AED bij de sportclub ook voor mensen buiten de club beschikbaar te maken."