Het aantal honderdplussers in onze provincie stijgt

In totaal wonen er 275 honderdplussers in Gelderland. Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Nederland telt steeds meer honderdplussers. Het aantal ouderen dat op hun verjaardag minstens honderd kaarsjes mocht uitblazen steeg in de afgelopen vijf jaar van 2100 naar meer dan 2500. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en LocalFocus. In Gelderland wonen in totaal 275 mensen die tenminste 100 jaar oud zijn. Dat zijn er meer dan een jaar geleden, toen het aantal eeuwlingen nog op 258 stond.

De Gelderse gemeente waar in absolute zin de meeste mensen van 100 jaar of ouder wonen, is Apeldoorn. In totaal wonen daar 26 honderdplussers, goed voor ruim negen procent van het totaal. Ook in Arnhem (25), Ede (18) en Nijmegen (17) wonen relatief veel mensen die de magische grens van 100 jaar al bereikt hebben.

De honderdplussers zijn schaars in Hattem, Voorst, Duiven, Druten en Scherpenzeel: in die gemeenten woont er niet meer dan één. Maar dat is nog altijd meer dan in de gemeenten Rozendaal, Neder-Betuwe, Doesburg, Heumen, Westervoort, Overbetuwe en West Maas en Waal, waar helemaal geen honderdplussers gevestigd zijn.

Bekijk de kaart van LocalFocus. Klik op een gemeente om het aantal honderdplussers te bekijken. De tekst gaat daaronder verder.

Wat opvalt in de cijfers, is dat het aantal vrouwelijke honderdplussers fors hoger is dan het aantal mannelijke. Van de 275 eeuwlingen in onze provincie is krap achttien procent man, tegenover 82 procent vrouw. In vrijwel alle gemeenten is dat beeld ook op kleiner niveau terug te zien.

De alleroudste inwoner van Nederland is overigens ook een vrouw: mevrouw Ebeltje Boekema-Hut uit het Groningse Leek draagt op dit moment die titel met haar 109 jaar. De oudste inwoner van onze provincie is mevrouw Elisabeth Sijbrandi-Bleijerveld, die op 8 mei jongstleden haar 108ste verjaardag vierde. Ze woont in Ermelo en doet dat nog altijd zelfstandig.

In de toekomst zal het aantal honderdplussers naar verwachting van het CBS alleen maar verder toe gaan nemen. Volgens een prognose telt Nederland in 2030 zo'n 3500 inwoners van 100 jaar of ouder.

Bekijk de stijging van het aantal honderdplussers in Gelderland, weergegeven per geslacht, door de jaren heen.