Slachtoffers afpersingszaak De Groot leven nog in angst: 'Ze willen excuses van justitie'

Het Openbaar Ministerie publiceerde per ongeluk een lijst met adressen van medewerkers van het fruitbedrijf. De afgelopen maanden werden daardoor onder andere huizen beschoten en (ex-)medewerkers bedreigd.

Minister Ferd Grapperhaus bezocht in maart de fruithandel in Hedel. "Fijn voor alle medewerkers, maar het is jammer dat hij niet bij de slachtoffers is langs geweest en dat daar geen aandacht aan wordt besteed. Ik denk dat de slachtoffers heel graag excuses willen", zegt Van Kampen.

Van Kampen is bevriend met twee ex-medewerkers van het bedrijf bij wie in november een bom naar binnen werd gegooid. Hun huis in Hedel ging in vlammen op. Slachtoffers leven volgens hem nog altijd in angst.

'Erg overstuur'

"Ze zijn nog steeds aan het revalideren. Het is echt heel heftig." Hoewel ze de strafzaak nauwgezet volgen, is het niet makkelijk. "De dreiging is er nog steeds. Ze zijn erg overstuur en het gaat echt niet goed."

De brand aan de Ammerzodenseweg in Hedel van afgelopen november. Foto: Meesters Multimedia

Van Kampen zette met zijn vrouw een inzamelingsactie op om zijn vrienden te helpen. "We hebben op dit moment bijna 18.000 euro opgehaald. Dat is nu eigenlijk op." Met het geld betaalden ze een tijdelijke woning, meubels en kleding. "Er is echt nog geld nodig."

Rechtszaak

Woensdag is de tweede voorbereidende zittingsdag van de rechtszaak rondom het bedrijf. Volgens justitie zijn de verschillende verdachten betrokken bij meerdere aanslagen.

