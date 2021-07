Harm Edens en Joris Linssen lopen dwars door de provincie

Deze zomer slaan Omroep Gelderland en KRO-NCRV de handen ineen voor hét wandelprogramma tijdens de vakantieperiode: Wandelhart. In de week waarin normaal gesproken de Vierdaagse plaatsvindt, lopen Harm Edens en Joris Linssen dwars door Gelderland. Ze tekenen de mooiste verhalen op over gastvrijheid, pijn en verbroedering.

Naast de bekende plaatsen van het grootste wandelevenement ter wereld, komen ook andere wandeletappes aan bod. Wandelhart is van maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli dagelijks vanaf 17.20 uur te zien op TV Gelderland en vanaf 19.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

Vijf etappes

Het is de tweede zomer op rij dat er geen Vierdaagse plaatsvindt. Toch willen Harm en Joris mensen motiveren om te (blijven) wandelen. Ze gaan de uitdaging aan om de hele provincie te doorkruisen. Harm start in Spijk (de Betuwe) en Joris in Winterswijk (de Achterhoek).

In de wandelweek lopen ze elkaar tegemoet. In vijf gevarieerde etappes trekken ze door de mooiste Gelderse streken, van coulisselandschap, via bos, hei en rivier, naar de fruitbomen van de Betuwe. Halverwege de week ontmoeten Joris en Harm elkaar in Nijmegen en delen zij hun bijzondere ervaringen.

Vierdaagse thema’s

Het Vierdaagse-gevoel is onbeschrijfelijk. Jaar na jaar meelopen, elkaar erdoorheen slepen. Onderdompelen in een week vol wandelroes. Wat zal die sfeer in de derde week van juli in Nijmegen en omsteken weer gemist worden.

Omroep Gelderland en KRO-NCRV vinden het belangrijk om wandelaars via dit programma alsnog samen te brengen, te verbinden en te laten zien wat er tijdens de traditionele week van de Vierdaagse wél mogelijk is.

In Wandelhart staan daarom iedere avond thema’s centraal die onlosmakelijk verbonden zijn met het wandelevenement. Want al lopen ze dit jaar een alternatieve route, Harm Edens en Joris Linssen gaan actief op zoek naar verhalen over saamhorigheid, doorzettingsvermogen, afzien en beloning.

Live-uitzendingen

Naast Harm en Joris lopen nog meer presentatoren van Omroep Gelderland de route van Spijk naar Winterswijk. Lisanne Halleriet, Linda Geerdink, Erik van der Pol, Jochem van Gelder en Angelique Krüger gaan de uitdaging aan en lopen ieder een deel van de route.

Elke dag volgen we één van hen tijdens hun wandeltocht. De presentatoren zijn vanaf 19 juli iedere werkdag live te volgen via TV Gelderland en het Omroep Gelderland YouTube-kanaal.

Wandelhart is van maandag 19 t/m vrijdag 23 juli dagelijks te zien om 17.20 uur op TV Gelderland en om 19.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. De live-uitzendingen zijn dagelijks te volgen om 09.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur via TV Gelderland en het YouTube-kanaal van Omroep Gelderland.

Bekijk welke routes Harm en Joris lopen en trek zelf de wandelschoenen aan: de wandelroutes zijn te vinden op www.wandelhart.nl.