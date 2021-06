Zó wil het Rivierengebied arbeidsmigranten een plek bieden

Van Wolfswinkel vertelt waar gemeenten mee kampen. In zijn regio wonen zo'n 15.000 arbeidsmigranten. Ze werken in de logistiek, de bouw en tuinbouw, de laanboomteelt, bij eierverwerkers en sappenmakers, en zijn goed voor een boel geld in het laatje. Maar huisvesting blijft een probleem, aldus de wethouder.

Waar gaat het mis?

"Binnen onze regio zijn veel starters en anderen die op zoek zijn naar een huis. In buurgemeenten zagen we op een gegeven moment straten die vol zaten met arbeidsmigranten. De starterswoningen werden weggekocht door mensen die het verhuren aan zeven, acht arbeidsmigranten. Dat verstoort de woningmarkt. We zijn daar iets aan gaan doen en toen kwamen de geruchten op ons af. Mensen zeiden: 'Daar slapen er zes en daar ook twee'. Doordat we bedrijven bezochten, kregen wij in beeld hoeveel mensen hier werken. En dus ook waar zij wonen."

Wat kwam u tegen?

"Wij hebben situaties gekend waarbij soms vijf mensen in een tuinhuisje op een luchtbedje sliepen. Of op een matras, op de grond in een boerenschuur waar ze acht euro per nacht voor betalen. En de volgende morgen mag je weer naar je werk. Dan grijpen we in. Kijk, het zijn mensen hè, net als wij. Als je hard werkt, dan wil je een plek waar je thuis kunt komen. Waar je tot rust kunt komen. We willen hen menswaardige huisvesting bieden. Maar als je een plek ontruimt, dan moet je wel voor een alternatief zorgen. Je kunt mensen niet op straat zetten."

Jullie hameren op inschrijven bij de gemeente. Waarom is dat belangrijk?

"Als je hier langer dan vier maanden bent, is dat verplicht. Je krijgt dan beter in beeld waar mensen wonen. Dat is belangrijk voor de veiligheid. Als er ergens brand uitbreekt, is het goed te weten hoeveel mensen er zitten. En bij inschrijving kunnen mensen een beroep doen op zorg, hun verzekering regelen en gebruikmaken van andere voorzieningen."

Jullie werken in de regio met een nachtregister. Wat is dat?

"We registreren waar mensen per nacht verblijven. Tiel, Zaltbommel en Neder-Betuwe doen dat al, de anderen straks ook. Wie niet ingeschreven staat, betaalt belasting per nacht. Vergelijk het met toeristenbelasting. Want je maakt hier gebruik van de faciliteiten."

Vakbond FNV ziet het liefst dat 'bed en baan' worden losgekoppeld, zodat werkgever niet ook huisbaas is. Willen jullie dat ook?

"Het liefst wel. Maar ik heb het idee dat wij in deze regio te maken hebben met uitzendbureaus die goed willen meewerken en die ook echt de noodzaak ervan inzien om dit op te pakken. We doen dat met huisvesters, uitzendbureaus én de arbeidsmigrant zelf. Dat laatste vind ik heel belangrijk. We maken afspraken waar iedereen zich aan moet houden."

Als je de situatie écht wilt aanpakken dan heb je ook meer woningen nodig. In West Betuwe komen twee woontorens voor arbeidsmigranten niet van de grond...

"Ja, ik begrijp dat wel een beetje. Kijk, ik vind die woontorens een prachtig initiatief. Maar Geldermalsen heeft nog wat te kampen met het verleden, met die problemen met het azc. Veel mensen scheren dat over één kam. Dat vind ik niet terecht."

Tot slot: moeten gemeenten soms niet eerst nadenken of er wel plek is voor arbeidsmigranten, voordat ze de vergunning geven voor weer een distributiecentrum?

"Dat is een terechte vraag. In het verleden, als zich een bedrijf hier vestigde, dan vroegen we: hoeveel arbeidsplaatsen levert het op? Dan juichten we als het er 300 waren. Nu hebben we bijna de neiging te zeggen: 'als het er maar niet te veel zijn, want we moeten voor allemaal een woning zoeken'. Maar we hebben arbeidsmigranten hard nodig voor onze economie. Als zij het werk neerleggen, dan hebben we een ernstig probleem."

