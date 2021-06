Ouders opgelucht: toch geen opstapplaatsen voor leerlingenvervoer in Duiven

Bij ouders in Duiven en Westervoort waren grote zorgen ontstaan over de plotselinge wijziging in het leerlingenvervoer. De twee gemeenten werken gedeeltelijk samen en hebben dezelfde verordening voor leerlingenvervoer. Onlangs kregen ouders ineens te horen dat vanaf volgend jaar gebruik gemaakt zou worden van opstapplaatsen.

Zie ook: 'Mijn kind raakt in paniek', grote zorgen om invoering opstapplaatsen voor leerlingenvervoer

Voor veel ouders die kinderen hebben met een fysieke of verstandelijke beperking is dit helemaal geen optie. Het zou voor kind en ouders enorm veel stress en problemen veroorzaken.

'Geschrokken en aangeslagen'

Twee bezorgde ouders deden begin deze maand hun verhaal in de Duivense politiek. Dat kwam binnen: "We zijn daar wel van geschrokken", laat de VVD dinsdagavond weten in de online raadsvergadering. Ook andere partijen zeggen aangeslagen te zijn en vinden dat deze groep ouders niet in de steek gelaten kan worden. "Het college zegt in de voorjaarsnota dat ze de inwoners vooral geluk toewenst, nou als we die opstapplaatsen door laten gaan, wordt een aantal inwoners hier zeker niet gelukkig van", aldus de PvdA.

Wethouder Ineke Knuiman probeerde het beleid nog uit te leggen door te pleiten voor maatwerk: "Er zullen inderdaad kinderen zijn die niet naar een opstapplaats kunnen komen, daar kijken we dan ook goed naar. Maar hier nam de raad geen genoegen mee en uiteindelijk werd de motie - ingediend door alle oppositiepartijen - unaniem aangenomen door de raad. Dat betekent dat voor komend schooljaar en geen opstapplaatsen zullen komen en dat er voor het jaar daarna een nieuwe verordening opgesteld wordt. Bovendien vinden de partijen het belangrijk dat ouders niet elk jaar opnieuw de beschikking voor hun kind hoeven aan te vragen, dit scheelt veel tijd, stress en gedoe.

De ouders gaan nu ook de raadsfracties in Westervoort benaderen.