'Het is echt verschrikkelijk', bijna geen speelplekken voor gehandicapte kinderen

“Het is verdrietig, je wil het beste voor je kind en je ziet ook dat zij graag wil. Ze wordt net zoals elk ander kind heel enthousiast van een speeltuin en toch kan ze niet meedoen. Dat doet pijn”, zegt de Apeldoornse moeder Willemijn Van Houts-Van de Zedde.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Niks liever dan samenspelen

Haar zesjarige dochter Naomi heeft spastische benen en kan daardoor niet lopen. “Mijn benen zijn verliefd op elkaar en willen altijd bij elkaar zijn”, vertelt het levenslustige meisje, dat niks liever wil dan met andere kinderen samenspelen.

Maar de meeste speeltuinen zijn voor haar niet toegankelijk. De hobbelige graspaden en al het zand rondom de toestellen maakt het onmogelijk om in haar rolstoel zelfstandig bij de speeltoestellen te komen. Ook bij het erop klimmen en tijdens het spelen moet Naomi worden geholpen.

Tijdens een middagje speeltuin wordt Naomi dan ook door haar moeder naar de toestellen toegeduwd en erop getild. “Dat doe ik natuurlijk met liefde, maar het is voor haar belangrijk dat ze leert onafhankelijk van haar ouders te spelen. Ze is al van zoveel hulp afhankelijk, dus zonder hulp van mij met andere kinderen kunnen spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van haar zelfstandigheid en gevoel van autonomie.”

Gemeente heeft geen beleid

De gemeente Apeldoorn heeft geen beleid wat betreft toegankelijkheid van speeltuinen. Bij slechts vier speeltuinen kunnen kinderen met een handicap terecht. Daarom is Willemijn zelf een inzamelactie begonnen om geld voor een speeltuin in haar wijk bij elkaar te krijgen.

Maar haar uiteindelijke doel is groter dan dat. “Ik wil bereiken dat het als een olievlek gaat werken en dat er door heel Nederland speelplekken komen waar ook kinderen met een beperking zelfstandig kunnen spelen. Dus niet alleen in onze wijk, niet alleen in Apeldoorn, maar in hele Nederland.

Het belang van de missie van Willemijn wordt ondersteund door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind. Volgens directeur Henk-Willem Laan is het regelen van toegankelijke speeltuinen juist ook een verantwoordelijkheid van gemeenten. Hij roept hen dan ook op die verantwoording te nemen.

Elk kind wil samen spelen en heeft daar ook recht op

“Gemeenten moeten zorgen dat iedereen in een gemeente kan meedoen, dus ook kinderen met een handicap. Het is echt verschrikkelijk als kinderen met een handicap niet de speeltuin in kunnen, want elk kind wil samen spelen en heeft daar ook recht op. Dus ik roep gemeenten op daar echt zo snel mogelijk werk van te maken”, aldus Laan.

En dat is volgens Willemijn juist ook belangrijk voor kinderen zonder handicap. “Het is belangrijk dat kinderen weten dat iedereen anders is. Soms zit je in een rolstoel en soms niet. En als ze elkaar ontmoeten in een speeltuin dan leren ze dat ook.”