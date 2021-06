'Ons leven is die avond gestopt', gewelddadige dood Shelley precies een jaar geleden

Bij de woning aan de Jan Th. Tooroplaan, waar Shelley werd doodgestoken, is een herdenkingsplaatje onthuld. Vervolgens was er een korte bijeenkomst in het bos bij het Horapark. Op het bankje ter nagedachtenis van Shelley werden bloemen gelegd.

De toen 22-jarige Edese werd op 23 juni 2020 thuis in haar appartement om het leven gebracht door haar vriend. "Sommige mensen zeiden na vijf of zes maanden al: het is nu genoeg, je moet door. Maar zo werkt dat niet", benadrukt de moeder van Shelley. "Ons leven is die avond gestopt."

Niet voor niks

Mariët probeerde haar werk weer op te pakken, maar het verlies van haar dochter valt zwaar, loodzwaar. Er gaat geen dag voorbij dat ze niet aan Shelley denkt. Soms wil ze haar dochter even opbellen, en dan komt weer het besef: ze is er niet meer.

Ze heeft veel steun van haar omgeving; haar vriend, de vriendinnen van Shelley, de overbuurvrouw en nog veel meer mensen. Zelfs van onbekenden krijgt ze kaarten. Honderden kaarten inmiddels.

Op het bankje ter nagedachtenis van Shelley zijn woensdag bloemen gelegd. Foto: Omroep Gelderland

Het afgelopen jaar deed Mariët haar verhaal meerdere malen in de media. Dat was met een doel. Ze wil niet dat haar dochter vergeten wordt, dat ze 'voor niks gestorven is', zoals Mariët het noemt.

Ze wil aandacht voor het gewelddadige overlijden van jaarlijks tientallen vrouwen in ons land. "Elke tien dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord", geeft ze aan.

(Ex-)partner

Moord of doodslag op een vrouw in Nederland wordt vaak gepleegd door de (ex-)partner. In 2018 in ruim zo'n driekwart van alle gevallen, zo berekende het CBS. Mariët wil dat dit stopt.

Ze pleit voor zwaardere straffen om het geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Daders van doodslag komen uiteindelijk weer vrij en krijgen een tweede kans. "Wij hebben dat niet", zegt ze geëmotioneerd. "Wij moeten de rest van ons leven hier mee leven."

