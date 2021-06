Dweilorkest mag mee met Oranje naar Boedapest: 'Fantastisch, optreden voor 60.000 man'

De muzikanten, die bij de KNVB kind aan huis zijn, hoopten stiekem dat ze al eerder in de Johan Cruijff Arena hadden mogen spelen. In dat stadion speelde Nederland al tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Vanwege de coronamaatregelen kregen ze daar echter geen toestemming voor.

Met zes man naar Boedapest

In Hongarije mogen ze nu wel van de partij zijn. Niet in de volledige bezetting, maar wel met zes man. Trompettist Rick Verschure is een van de gelukkigen en gaat met drie collega-trompettisten en twee trommelspelers richting de Hongaarse hoofdstad. Zaterdag vertrekken ze.

De tekst gaat verder onder de foto:

Drie trompettisten van dweilorkest 't Spult uit Zutphen. Foto: Rick Verschure

"We kijken er enorm naar uit", zegt hij blij, na het groene licht van de UEFA. "We kunnen al driekwart jaar niets qua muziek maken, en repeteren is lastig. Nu krijgen we ineens een optreden waar 60.000 man bij zit. Nu weet ik wel dat wij niet de hoofdact zijn, maar zo voelt het toch wel een beetje. Het is leuk om ertussen te staan."

Aanmoediging voor Oranje

Met alle leden van het orkest naar Hongarije reizen was geen optie. "Daar zijn met de KNVB duidelijke afspraken over gemaakt", legt Verschure uit. "De KNVB wil voorkomen dat het een schaatsfestijn wordt, waarbij je een dweilorkest op de tribune hebt zitten. Ze willen echt alleen dat we dat 'gevoel van 1988' naar boven halen. Dat er een signaaltje komt en dat iedereen dan 'aanvallen!' roept, met de trommel erbij. We moeten een aanmoediging zijn voor Oranje, het gaat niet om de feeststemming zoals bij het schaatsen."

De wedstrijd van Oranje mogen bijwonen geeft de trompettist nu al een fantastisch gevoel, zegt hij. "Iedereen loopt op z'n tenen in de lockdown, maar de maatregelen gaan er al steeds meer af. En nu mogen we doen waar we energie van krijgen en blij van worden, en wat we - althans, dat vinden wij - goed kunnen. Dat het straks mag in dat stadion, is fantastisch. En de andere leden van het dweilorkest, die niet mee kunnen, zijn enthousiast voor ons dat wij hen zullen vertegenwoordigen. Daar zit geen jaloezie."

Geen zorgen om coronabesmetting

Tijdens de groepswedstrijd tussen Hongarije en Frankrijk viel op dat het stadion in Boedapest tjokvol zat. Toch maakt Verschure zich niet zo veel zorgen over het risico op een besmetting. "We zitten in een vak met alleen maar Nederlanders. Die moeten allemaal een negatieve PCR-test overleggen of gevaccineerd zijn. Dus nee, ik maak me geen zorgen daar ziek vandaan te komen. We nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht, ik voorzie geen problemen."

Zie ook: Zutphens dweilorkest op de reservebank voor EK: 'We hopen nog op een belletje'