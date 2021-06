Opmerkelijk verzoek tijdens zitting geruchtmakende afpersingszaak fruitbedrijf

In Hedel werd vorig jaar deze woning in brand gestoken. Foto: Meesters Multimedia

De Hedelse afpersingszaak trok vandaag een heus mediacircus naar de rechtbank van Arnhem. Daar vond een regiezitting plaats in een zaak met zeven verdachten, die morgen weer verder gaat. De rechtbank zal woensdag beslissen over een aantal bijzondere onderzoekwensen, zoals die dinsdag zijn ingediend door de verdediging. Zo stemde het Openbaar Ministerie in met een verzoek om William de Groot opnieuw te horen; een van de belangrijkste mensen uit de top van het afgeperste fruitbedrijf uit Hedel.

“Normaal ga je geen slachtoffers interviewen in een strafzaak. Maar in dit onderzoek ligt dat wel wat anders”, zo begint strafrechtadvocate Benedicte Ficq dinsdagmiddag in de rechtbank van Arnhem haar verzoek om William de Groot opnieuw te laten verhoren. Hij is een van de mannen in de top van het geplaagde fruitbedrijf uit Hedel.

Het verzoek vormt een zoveelste zet van dit Amsterdamse advocatenteam en hun cliënt. Eind vorig jaar deed hetzelfde team ook al zo’n bijzonder voorstel: toen maakte het bekend dat de Bussemse hoofdverdachte (36 jaar oud) een bemiddelende rol kan spelen in deze strafzaak. Hij zou de ware opdrachtgevers kennen en ze kunnen vragen te stoppen met het plegen van aanslagen.

Ditmaal zou William de Groot bepaalde aspecten moeten kunnen bevestigen, die ervoor zouden zorgen dat het beeld dat we hebben van de hoofdverdachte zou kantelen. Ook zouden twee topfiguren uit de Nederlandse drugshandel moeten worden verhoord, aldus de hoofdverdachte. Die kent weliswaar spelers uit de drugshandel, maar hij heeft verder 'niets met geweld', zo liet hij dinsdagmiddag in de rechtszaal met een licht knauwend Amsterdams accent weten.

Of het niet meer dan zand tussen de raderen is van een zwaar strafproces, of een werkelijk gemeend verzoek; dat is nog te bezien. Het maakt alleen wel dat de Hedelse afpersingsaffaire soms het voorkomen van een feuilleton begint te krijgen. Iedere maand wordt het publiek bediend met een nieuwe ontwikkeling in de intrige.

Platencollectie van 10.000 schijven verwoest

En dat terwijl de achtergrond van deze strafzaak inktzwart is. Al anderhalf jaar wordt het Hedelse fruitbedrijf De Groot opgeschrikt door eerst bedreigingen, en daarna aanslagen. Beschietingen en explosieven die voor een groot deel gericht waren op woningen van medewerkers en ex-medewerkers van De Groot in de Bommelerwaard, en net daarbuiten.

In totaal gaat het nu al om meer dan twintig incidenten. Niet alleen ontkwamen sommige slachtoffers ternauwernood, ook verwoestte een brandbom een woning van twee broers in Hedel. Daarbij ging een platencollectie van 10.000 vinylschijven verloren, evenals een groot aantal erfstukken.

Undercoveractie cruciaal als bewijs maar omstreden

Belangrijk in het door justitie ingebrachte bewijs is een undercoveractie, eind vorig jaar. Toen werd een - destijds nog maar 19 jaar oude - man gedwongen in een bus plaats te nemen. De vier klerenkasten die met hem in de bus kropen, zeiden alles van De Groot te weten. Ze vroegen hem of hij kon zeggen wie er achter de reeks aanslagen en bedreigingen zat.

De jongeman was toen al enige tijd in beeld bij de recherche, omdat hij gezien was als chauffeur bij aanslagen in het Rivierengebied.

Verschillen in interpretatie

Over de uitvoering van die undercoveractie bestaan enorme verschillen in interpretatie, zo bleek dinsdag. De verdediging haalde aan dat de man had gezegd dat hij was gedreigd met 'Joegoslaven' en dat ‘ze’ zijn zusje wat zouden aandoen.

De officieren van justitie daarentegen hadden het in de zaal over een actie die gebruikelijk is bij zaken als deze. Kalm werden daarbij soortgelijke undercoveracties uit het verleden aangehaald.

Maar eenmaal moest de zaaksofficier toch, met het schaamrood op de kaken, toegeven dat niet alles aan de undercoveroperatie perfect was verlopen. Zo was deze noch op geluidsband, noch op beeld opgenomen. En dat terwijl de hoogste rechtsinstantie in Nederland - de Hoge Raad - onlangs nog in de beruchte Posbankmoordzaak had geoordeeld dat ‘niet opnemen altijd voor gedoe kan zorgen’. En dat het daarom altijd te prefereren is om zo’n actie vast te leggen.

Dat het Openbaar Ministerie weinig tijd had gekregen om de juiste opnameapparatuur te installeren, kwam niet heel overtuigend over.

Ficq: "Je zet je iPhone, die iedereen tegenwoordig heeft, op dictafoon en je hebt al een kwalitatief goede geluidsopname. Alleen niet vergeten hem ook even in de vliegtuigstand te zetten."

Rechtbank gaat nog nergens op in

De undercoveractie heeft, als gezegd. wel veel 'potentieel' bewijs opgeleverd. De man die is meegenomen door de undercoveragenten, heeft in detail uitgelegd hoe zijn handlangers de acties in Hedel, Kerkdriel en Rosmalen opzetten, betaalden en evalueerden.

De rechtbank waagde zich echter nog niet aan een begin van een uitspraak over deze undercoveractie. Het besloot aan het einde van de middag dat de hoofdverdachte, evenals zijn halfbroer, vast blijft zitten.