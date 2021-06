Anton Pieck Museum deelnemer aan Erfgoedfestival 2021

De line-up van het Erfgoedfestival 2021 is bekend. Tien kunstenaars, geïnspireerd door tien Gelderse erfgoedlocaties. Dat is het Erfgoedfestival 2021. Een van de deelnemende erfgoedlocaties is het Anton Pieck Museum uit Hattem. Het thema van het festival is Aan het werk.

Het Erfgoedfestival 2021 vindt plaats rondom de Maand van de Geschiedenis van 3 tot en met 31 oktober 2021. Inbal Abir is de kunstenaar die tijdens het festival verbonden is aan het Anton Pieck Museum. Zij zal zich tijdens het festival in het Anton Pieck Museum laten inspireren tot het maken van nieuw werk dat is gebaseerd op het festivalthema. Inbal Abir is geboren en opgegroeid in Israël, en woont nu in Arnhem. Danskunstenaar Inbal Abir studeerde aan de ArtEZ dansacademie en is een van de oprichters van danscollectief de Arnhemse Meisjes.

Haar fysieke onderzoek richt zich op yoga, acrobatiek en improvisatiemethoden. Voordat ze professioneel danser werd, werkte ze in Israël met minder bevoorrechte tieners. Die ervaringen hebben haar gevormd als maker. Haar werk als danser gaat over de omstandigheden waarin een mens leeft en haar stukken zijn maatschappelijk betrokken.