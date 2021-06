Gert kweekt abrikozen in de Achterhoek: 'Je waant je in Spanje'

99 procent van de abrikozen die in Nederland worden gegeten komen uit het buitenland. Maar volgens Smits zijn zijn Achterhoekse abrikozen de lekkerste: "Omdat ze rijp geplukt worden, smaken ze goed. In Spanje of Frankrijk worden ze eerder geplukt. Dan worden ze uiteindelijk wel rijp, maar hij krijgt zijn smaak niet meer."

Vijf abrikozenrassen

In 2014 plantte Smits vijf rijen met vijf verschillende soorten abrikozenbomen. Twee jaar later had hij zijn eerste serieuze oogst. Zijn bomen groeien als kool en reikten al snel tot het glazen dag van de kas. Ook dit jaar stralen de oranje vruchten als zonnetjes aan de bomen. "Nu ze volhangen geniet ik het meest. Je waant je in Spanje", zegt Smits.

Gert Smits kweekt vijf verschillende abrikozenrassen Foto: Omroep Gelderland

Om in het Hollandse klimaat abrikozen te laten groeien is de kas zijn belangrijkste troef. "Buiten is het nauwelijks te doen. De abrikoos is één van de vroegste bloeiers in het voorjaar. Daardoor bevriest hij eigenlijk altijd. Door hem in de kas te zetten kun je hem tegen nachtvorst behoeden."

Roze bloemenzee

Smits geniet van zijn werk: "Vooral de zee van roze bloemen eind februari, begin maart. Het is een mooi gewas. En het is een onderscheidend product. Dus dat is leuk." Net als andere gewassen, zoals prei, pompoenen en kool, verkoopt Smits de abrikozen in zijn eigen landwinkel en levert aan lokale winkels en horeca. "Daardoor kun je dit doen."

De Achterhoekse abrikozen van Gert Smits Foto: Omroep Gelderland

Als het Smits lukt, waarom kweken dan niet meer Nederlanders abrikozen? Daar denkt Smits het volgende over: "Een kas is een wat duurdere oplossing. Ik heb het geluk met deze oude kas, want een nieuwe kas laat zich niet rekenen natuurlijk."

Snoepen

De kweker uit De Heurne kan zelf maar moeilijk van zijn oogst afblijven. "Ik zit er altijd van te snoepen. Als ik hier aan het werk ben, gaan er wel een tiental naar binnen. Het is gewoon superlekker."

Beluister het gesprek met Gert Smits.